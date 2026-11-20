Cronaca · Ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno tratto in arresto un 40enne, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime domiciliare emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Messina.

L’uomo è stato condannato a nove mesi e ventisette giorni di reclusione per evasione e lesioni personali aggravate, commessi a luglio 2019, in Messina.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.