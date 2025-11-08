Siracusa, evasione e oltraggio a pubblico ufficiale: denunciato un pregiudicato

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato un pregiudicato 41enne per evasione dagli arresti domiciliari e oltraggio a Pubblico Ufficiale.
L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, dal mese di ottobre sottoposto agli arresti domiciliari, venerdì mattina, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso, senza giustificato motivo, fuori dalla sua abitazione.
All’atto del controllo, avvenuto in luogo pubblico e alla presenza di più persone, il 41enne ha rivolto frasi offensive nei confronti dei Carabinieri.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni