Siracusa, ex Albergo Scuola. Iacp: “alloggi in custodia temporanea”. Auteri: “si inaugurano quando sono abitabili”

“Da tempo il deputato Auteri interviene su vicende riguardanti l’Istituto con ricostruzioni sommarie, parziali e spesso prive del necessario approfondimento amministrativo. Fino a oggi abbiamo scelto di non inseguire ogni dichiarazione polemica. Questa volta, però, poiché si parla di famiglie, alloggi e aspettative legittime, è doveroso chiarire pubblicamente. La questione è semplice: prima si leggono gli atti, poi si fanno i comunicati stampa. Non il contrario. Sorprende, infatti, che il deputato Auteri prima diffonda accuse alla stampa e solo dopo annunci di voler chiedere chiarimenti agli enti competenti. Il metodo istituzionale corretto sarebbe esattamente l’opposto: prima si acquisiscono informazioni, si verificano le procedure, si ascoltano gli uffici e poi, eventualmente, si interviene pubblicamente”. L’Iacp di Siracusa ritiene necessario intervenire sulle dichiarazioni rese dal deputato Auteri in merito all’ex Albergo Scuola per ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti e tutelare gli assegnatari coinvolti e lo fa con una nota congiunta del presidente Alessia Scorpo e dei componenti

del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Arnone e Andrea Sangregorio.

Secondo il Consiglio di Amministrazione, la vicenda dell’ex Albergo Scuola è stata rappresentata in modo parziale e fuorviante: “Gli alloggi non sono stati dimenticati dopo l’inaugurazione, né sono stati sottratti alla disponibilità degli aventi diritto. Al contrario, sono stati affidati in custodia temporanea agli assegnatari individuati, nelle more della definizione degli adempimenti tecnici e di collaudo. Si tratta di una procedura prevista dalla normativa regionale, finalizzata proprio a tutelare gli assegnatari, prevenire occupazioni abusive, evitare atti vandalici e salvaguardare il patrimonio pubblico”.

Il riferimento è al Decreto Assessoriale regionale 5 luglio 2007, n. 74, che disciplina l’affidamento provvisorio in custodia degli alloggi agli assegnatari nelle more della consegna definitiva. Una procedura non isolata né anomala, ma prevista proprio per evitare che immobili ultimati o in fase conclusiva possano essere danneggiati o occupati abusivamente, con grave pregiudizio per i legittimi assegnatari.

“Confondere questi passaggi – spiegano – significa generare allarme inutile tra i cittadini e tra gli stessi assegnatari. L’affidamento in custodia non è una finzione, non è una passerella e non è un espediente comunicativo: è uno strumento previsto a tutela delle famiglie e della legalità. Proprio chi dice di voler difendere gli assegnatari dovrebbe sapere che questa procedura serve a evitare che gli alloggi, nelle more della consegna definitiva, possano essere occupati abusivamente o danneggiati”.

Il CdA respinge quindi la rappresentazione secondo cui l’inaugurazione dell’ex Albergo Scuola sarebbe stata una semplice operazione di immagine. “L’ex Albergo Scuola era un immobile simbolo di abbandono, oggi recuperato e restituito alla città come intervento di social housing, con alloggi e servizi destinati a fasce fragili, anziani, persone con disabilità, giovani coppie e nuclei familiari. Questo è il dato sostanziale: una struttura recuperata, alloggi individuati, assegnatari tutelati e procedure in corso secondo le regole. Ridurre tutto a una contrapposizione tra inaugurazioni e famiglie in attesa significa banalizzare un percorso amministrativo complesso e delicato”.

Altro punto riguarda il riferimento alla figura del direttore Marco Cannarella, che è in carica, lo sarà fino al prossimo 1° agosto e ha rappresentato, rappresenta e continuerà a rappresentare un riferimento importante per l’Istituto e per l’edilizia residenziale pubblica. L’Ente, inoltre, ha già attivato le procedure di interpello per assicurare il necessario presidio amministrativo e la continuità gestionale.

Sul piano tecnico, Marco Cannarella precisa: “Gli alloggi sono stati affidati in custodia temporanea nelle more della definizione della procedura di collaudo delle opere. Tale modalità è prevista dalla normativa regionale ed è finalizzata anche a contrastare il rischio di occupazioni abusive, fenomeno che in passato ha prodotto danni rilevanti e ha spesso sottratto gli alloggi alla disponibilità dei legittimi assegnatari. Tutti gli affidatari hanno

sottoscritto un documento di impegno alla custodia, nel quale sono richiamati gli estremi della procedura applicata. La custodia temporanea è una misura che va incontro alle esigenze degli assegnatari, perché consente loro, in questa fase, di svolgere attività propedeutiche all’ingresso negli immobili, come allacci, traslochi, piccoli interventi interni e organizzazione della futura sistemazione. Le attività di collaudo sono in fase avanzata e gli uffici stanno seguendo gli adempimenti necessari”.

Il presidente e il Consiglio di amministrazione dello Iacp concludono ribadendo la volontà dell’Istituto di procedere con serietà, trasparenza e rispetto delle regole. “Le famiglie non hanno bisogno di polemiche costruite sulla confusione, ma di atti corretti, procedure regolari e tempi certi. L’Iacp continuerà a lavorare per completare gli adempimenti e consentire agli assegnatari di entrare negli immobili nel rispetto della normativa e nella piena tutela dei loro diritti. La differenza è tutta qui: c’è chi trasforma ogni vicenda in propaganda e chi, invece, lavora per consegnare case sicure, regolari e protette”.

Immediata la controreplica di Auteri: “Continuo a ritenere che la migliore inaugurazione sia quella in cui si consegnano le chiavi agli assegnatari, dopo il collaudo e con gli alloggi pienamente abitabili. Il resto sono fotografie e propaganda. Se oggi si parla ancora di custodia temporanea, di procedure in corso e di adempimenti da completare, significa semplicemente che quelle famiglie non possono ancora vivere nelle case che sono state presentate come restituite alla città perché manca il collaudo. E si è inaugurata un’opera pubblica priva di collaudo. Questo è il punto. Quanto alla direzione dell’Istituto, apprendo che il direttore Cannarella resterà in carica fino al 1° agosto. Proprio per questo mi chiedo perché l’interpello sia stato avviato solo a ridosso della scadenza, anziché programmare per tempo la continuità amministrativa. Se, come viene riconosciuto nella stessa nota, Cannarella rappresenta un punto di riferimento per l’Ente, sarebbe stato più lineare garantirne la prosecuzione o, quantomeno, evitare di arrivare all’ultimo momento su un ruolo così delicato.Non mi interessano le polemiche personali. Mi interessa che le famiglie possano entrare nelle loro case e che gli enti pubblici siano organizzati per garantire continuità, efficienza e risultati. Su questo continuerò a vigilare.”