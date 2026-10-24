Siracusa, ex Cogesi: lunedì sit-in alle portinerie del polo industriale

Attualità · 67 lavoratori

Resta in alto mare la vertenza degli ex lavoratori Cogesi, una delle situazioni occupazionali più delicate dell’indotto industriale siracusano. Gli incontri dell’ultima settimana tra le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil e le aziende dell’indotto non hanno portato ai risultati sperati. Ad oggi, i lavoratori coinvolti continuano a non avere garanzie concrete sul proprio futuro.

Per questo motivo è stato annunciato un nuovo sit-in per lunedì 26 ottobre, davanti alle portinerie Nord e Sud del polo industriale siracusano. Una mobilitazione che punta a riportare l’attenzione sulla vertenza e a sollecitare risposte da parte delle imprese e dei soggetti coinvolti. La crisi riguarda 67 lavoratori della Cogesi, azienda dell’indotto industriale. Già a giugno le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil avevano denunciato il rischio occupazionale, chiedendo un intervento della Prefettura dopo settimane di tentativi di confronto con l’azienda rimasti senza riscontro.

Nel mese di luglio la vicenda era arrivata al tavolo istituzionale, con un incontro tra i rappresentanti sindacali, il prefetto di Siracusa, dirigenti di Isab e una rappresentanza di Confindustria. L’obiettivo era individuare un percorso che tutelasse i posti di lavoro e impedisse che le conseguenze della crisi ricadessero interamente sui dipendenti e sulle loro famiglie. A settembre, però, la situazione risultava ancora irrisolta. Secondo quanto denunciato dalle sigle sindacali, i lavoratori erano fermi dal mese di giugno e non percepivano lo stipendio da maggio. Una condizione che aveva spinto i segretari territoriali Saveria Corallo, Dathan Di Dio ed Eleonora Barbagallo a parlare di una vera e propria emergenza occupazionale e sociale.

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Le richieste avanzate dai sindacati sono rimaste sostanzialmente invariate: pagamento delle spettanze arretrate e salvaguardia dei livelli occupazionali. Due questioni strettamente collegate, perché all’incertezza sul futuro professionale si aggiungono le difficoltà economiche di famiglie che attendono da mesi una soluzione. La protesta degli ex Cogesi si inserisce inoltre in un quadro più ampio di tensioni nell’indotto del polo industriale. Già nelle scorse settimane, davanti alle portinerie degli stabilimenti, si erano svolte mobilitazioni legate alle difficoltà delle imprese appaltatrici e alle prospettive occupazionali dei loro dipendenti.

L’ultimo ciclo di incontri con le aziende dell’indotto non ha prodotto la svolta attesa. Da qui la decisione di tornare a manifestare lunedì mattina, con un presidio davanti agli accessi Nord e Sud della zona industriale.