Siracusa, ex Idroscalo di via Elorina: online la petizione per la smilitarizzazione dell’area

Prosegue la mobilitazione per la smilitarizzazione dell’area ex Idroscalo di via Elorina e per la sua restituzione alla pubblica fruizione. Le associazioni promotrici invitano i cittadini a sottoscrivere la petizione online già avviata su Change.org (https://www.change.org/p/smilitarizzazione-e-restituzione-alla-citt%C3%A0-area-ex-idroscalo-in-siracusa-via-elorina) e a partecipare alle prossime iniziative di sostegno e sensibilizzazione che saranno organizzate nelle prossime settimane.

Il tema è stato al centro della partecipata assemblea cittadina promossa dal Comitato Cittadino per la Riqualificazione e il Decoro Urbano di Siracusa, dall’associazione Porto di Siracusa Anna Maria Lepik e da Legambiente Sicilia, svoltasi il 21 aprile nella sala grande dell’Urban Center, gremita in ogni ordine di posti, con numerosi presenti rimasti in piedi.

Nel corso dell’incontro, attraverso gli interventi dei relatori, è stato illustrato lo stato del contenzioso avviato davanti al Tar di Catania contro il Ministero della Difesa e la società partecipata Difesa Servizi. Il ricorso punta all’annullamento della gara finalizzata alla concessione, fino a cinquanta anni, di una porzione dell’area a soggetti privati per finalità turistico-commerciali, con previsione di collegamenti tramite idrovolanti con altri siti analoghi.

Sono state inoltre presentate alcune proposte progettuali, tra cui quella del Comitato cittadino, che da tempo sostiene la necessità di restituire l’area alla città e ai cittadini. Una richiesta già avanzata oltre tre anni fa al Ministero attraverso un’istanza del sindaco e successivamente ribadita dal Consiglio comunale, senza che finora sia arrivata una risposta formale.

Le associazioni hanno sottolineato l’assenza del sindaco all’assemblea, che ha comunicato un precedente impegno, senza indicare un proprio rappresentante istituzionale. Durante l’incontro è stato inoltre lamentato il mancato aggiornamento, da parte del Ministero e del Comune, sugli eventuali esiti del colloquio tra il sindaco e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, avvenuto nei primi giorni di marzo in occasione della visita di quest’ultimo a Siracusa.

Secondo quanto emerso, con decreto del 26 marzo 2026, noto alle associazioni solo in seguito al deposito degli atti nei procedimenti giudiziari, il Capo di Stato Maggiore avrebbe autorizzato voli militari diurni con elicotteri dedicati, utilizzando la piazzola presente nel sito, adeguata per consentire atterraggio e ricovero dei mezzi.

Le associazioni ritengono improprio e preoccupante il ripristino di una funzione militare operativa all’interno di un’area collocata nel pieno centro abitato, motivata dal mutato quadro internazionale. Per questo hanno annunciato l’intenzione di impugnare anche tale provvedimento, ritenuto in contrasto con le aspettative di smilitarizzazione e restituzione del sito alla città.

L’appello finale è rivolto al sindaco, al Consiglio comunale e all’intera comunità cittadina, affinché il percorso giudiziario e civico intrapreso non lasci sole le associazioni promotrici, che vedono nell’area ex Idroscalo una concreta opportunità di apertura urbana e sviluppo per Siracusa, soprattutto per le nuove generazioni.