Siracusa, ex Idroscalo. Il Pd incalza: “va restituito alla città”. L’assessore Coppa: “massimo interesse, ma la scelta è del Ministero”

Massimo Milazzo, Sara Zappulla, Angelo Greco, componenti il gruppo del PD nel consiglio comunale di Siracusa, esprimono soddisfazione per l’approvazione, nella seduta di ieri sera, del loro atto di indirizzo sull’ex idroscalo “De Filippis”. L’area dell’ex idroscalo, ubicata in via Elorina, nel complesso ha una estensione di 39.000 mq. circa di cui 9.800 mq di superficie coperta e 21.200 mq. di superficie scoperta. Quest’area, attualmente occupata dall’Aeronautica Militare, ove venisse restituita alla città sarebbe di straordinaria rilevanza. Rappresenterebbe un vasto spazio all’aperto a contatto con il mare situato nel pieno contesto cittadino, a poca distanza dalla zona umbertina, da Ortigia, da corso Gelone e dalla borgata Santa Lucia.

“L’area, ove smilitarizzata e restituita alla pubblica fruizione, diverrebbe un nuovo, straordinario waterfront che attirerebbe i siracusani e i tanti turisti che visitano la città. Al contempo la notevole superficie di costruzioni che vi insistono a ridosso di via Elorina (circa 9.800 mq.) sarebbe utilizzabile dal comune sia per allocarvi gli uffici comunali che attualmente sono ubicati in edifici locati da privati con un comprensibile, importante risparmio di spesa per le casse dell’ente sia per dotare la città di strutture di cui ancora oggi manca, quali ad esempio spazi comuni di studio per i giovani, sale di musica, spazi pubblici creativi, sia ancora per potenziare l’offerta di aule e locali per ospitare corsi universitari – dicono i tre consiglieri -. A fronte dell’esigenza della città di riappropriarsi di quest’area e di ampliare il waterfront di Siracusa, desta una certa preoccupazione la notizia che il Ministero della Difesa, alla luce del mutato quadro geopolitico internazionale, starebbe valutando la possibilità di utilizzare l’area per il decollo e l’atterraggio di elicotteri. Ciò significherebbe avere un’installazione militare attiva e pienamente operativa nel cuore della città. Sarebbe questa una scelta anacronistica e soprattutto pericolosa. D’altra parte il Ministero della Difesa, al quale pure il Comune di Siracusa aveva scritto una nota formale in data 20 aprile 2023 per chiedere la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune e la Regione Siciliana avente ad oggetto la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del waterfront di Siracusa, nel mese di luglio 2024 ha pubblicato un avviso esplorativo per la concessione a privati a scopo turistico e fino a cinquant’anni dell’ex idroscalo, che ha modificato nel mese di aprile 2025 riperimetrando l’area nella riconsiderazione di un suo utilizzo anche a scopi militari operativi e segnatamente come punto di atterraggio e decollo di elicotteri”.

Il Ministero della Difesa, quindi, fino ad adesso non ha accolto la domanda di smilitarizzazione dell’area e di restituzione alla città, che da alcuni anni viene coltivata, anche tramite ricorsi al Tar, dal “Comitato Cittadino per la Riqualificazione e il Decoro Urbano di Siracusa “, da “Legambiente Sicilia APS”, dall’”Associazione Porto di Siracusa – Anna Maria Lepik”, e che ha ricevuto l’adesione di tante associazioni e soprattutto l’entusiasta sottoscrizione di oltre mille cittadini siracusani, i quali hanno già firmato una petizione lanciata appena pochi giorni addietro su change.org per chiedere la smilitarizzazione e la restituzione alla fruizione pubblica dell’ex idroscalo di via Elorina.

“Con l’atto di indirizzo approvato nella seduta di ieri sera – sottolineano Milazzo, Zappulla e Greco – il Consiglio Comunale si è mostrato sensibile all’anelito della città e, conscio della necessità di addivenire ad un’interlocuzione politica per la soluzione del problema, ha deliberato che il Sindaco reiteri al Ministro della Difesa e al Presidente della Regione Siciliana la volontà del Comune di Siracusa di sottoscrivere un protocollo di intesa per la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del waterfront di Siracusa”.

A rispondere in aula è stato l’assessore agli Affari legali, Pierpaolo Coppa, che ha ribadito l’interesse dell’amministrazione per l’area ma ha chiarito la posizione sulla vicenda giudiziaria: “l’amministrazione ha scelto di non costituirsi nel giudizio, anche per valutazioni legate alla legittimazione e alla complessità del quadro giuridico. Il momento per esprimere un parere politico non è quello giudiziario”. L’assessore ha ricordato come l’amministrazione sia stata l’unica a formalizzare per iscritto la richiesta di utilizzo pubblico, totale o parziale, dell’area: “nel tempo si sono succeduti diversi governi e ministri della Difesa, ma la scelta attuale è di carattere generale e non riguarda solo Siracusa. Fino a prova contraria, l’area resta destinata a uso militare”.

Da un lato la richiesta di una restituzione alla città di uno spazio considerato strategico per lo sviluppo urbano e turistico; dall’altro la consapevolezza che ogni decisione finale spetti al Ministero della Difesa, in un contesto nazionale e internazionale mutato. Il futuro dell’ex Idroscalo si gioca dunque su un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza, pianificazione urbana e visione politica per il Porto Grande e per l’intera città.