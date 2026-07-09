Siracusa, ex parcheggio del Tribunale di piazza della Repubblica, approvata la mozione di FdI. Cavallaro e Romano: “adesso il degrado va eliminato”

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per chiedere un intervento immediato sull’area dell’ex parcheggio del Tribunale, nei pressi di piazza della Repubblica, da troppo tempo lasciata in uno stato di evidente abbandono.

“È davvero difficile comprendere come una situazione simile possa protrarsi da anni nel cuore della città – dicono i consiglieri Paolo Romano e Paolo Cavallaro -. L’area si trova a pochi passi dagli uffici comunali del Verde Pubblico, dei Lavori Pubblici e della Polizia Ambientale, oltre che nelle immediate vicinanze di una scuola e di numerose abitazioni. Eppure continua a presentarsi invasa da sterpaglie, rovi e vegetazione incontrollata, con conseguenti criticità sotto il profilo del decoro urbano e delle condizioni igienico-sanitarie”.

Fratelli d’Italia segue questa vicenda da tempo. Già nel 2024 il gruppo consiliare aveva presentato una prima interrogazione, cui hanno fatto seguito ulteriori iniziative nel corso del 2025. Ieri il Consiglio comunale ha approvato la mozione, impegnando l’Amministrazione ad accertare formalmente lo stato dei luoghi, ad attivare nei confronti della proprietà tutte le procedure previste dalla normativa vigente affinché vengano eseguiti gli interventi di bonifica, pulizia e messa in sicurezza dell’area e, ove necessario, a procedere anche con l’esecuzione in danno, recuperando successivamente le somme sostenute dal Comune.

Negli ultimi mesi Fratelli d’Italia ha contribuito a portare all’attenzione dell’Amministrazione anche le gravi discariche abusive di via Elorina e dell’area sottostante il parcheggio di via Mazzanti.

“Si tratta di realtà certamente preoccupanti, ma collocate in aree più defilate e meno esposte alla vista quotidiana della città. Ben diversa è la situazione dell’ex parcheggio del Tribunale: un’area in pieno centro il cui stato di abbandono è sotto gli occhi di cittadini, dipendenti comunali e amministratori ogni giorno. Proprio per questo risulta ancora più difficile comprendere come si sia potuti arrivare a un degrado tanto evidente senza un intervento risolutivo – concludono -. L’approvazione della mozione rappresenta un segnale importante di tutto il Consiglio comunale. Adesso, però, occorre passare dalle parole ai fatti. Ci auguriamo che già nei prossimi giorni vengano adottati tutti i provvedimenti necessari affinché l’area venga finalmente bonificata, ripulita e restituita a condizioni di decoro, sicurezza e salubrità, anche ricorrendo, se necessario, agli strumenti che la legge mette a disposizione dell’Amministrazione nei confronti della proprietà”.