Siracusa, ex Spero. Arriva il decreto di compatibilità ambientale: via libera al progetto dell’approdo turistico

Il progetto del nuovo approdo turistico “Marina di Siracusa” (ex Spero) compie un passaggio decisivo. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, ha infatti espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla rielaborazione del progetto definitivo sviluppato sulla base dei contenuti già discussi in conferenza dei servizi il 15 febbraio 2021.

Il provvedimento riguarda l’istanza presentata dalla società Spero srl e rappresenta uno snodo centrale nell’iter autorizzativo dell’opera, anche perché il decreto comprende pure l’autorizzazione paesaggistica.

Il progetto ricade nell’area del Porto Grande di Siracusa e prevede la realizzazione dell’approdo turistico nella zona antistante l’ex fabbrica Spero, lungo via Elorina. L’intervento include una colmata collegata alla terraferma, un molo di ponente lungo circa 520 metri e il dragaggio di circa 133 mila metri cubi di materiale di fondo, da trattare secondo la normativa vigente. Nel decreto viene però precisato che il presente provvedimento non costituisce autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo, in quanto tale richiesta non è stata formulata nell’istanza.

Dal punto di vista ambientale, il Ministero ha ritenuto il progetto compatibile, subordinandolo però al rispetto di una serie di condizioni ambientali contenute nei pareri tecnici allegati al decreto. In particolare, dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate sia dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, sia dal Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Via libera anche sul fronte della Valutazione di incidenza ambientale. Pur non ricadendo direttamente all’interno di siti della rete Natura 2000, l’area d’intervento è stata valutata per i possibili effetti sulla vicina ZPS/ZSC “Saline di Siracusa e Fiume Ciane”. Su questo punto è stato acquisito il parere favorevole del Libero Consorzio comunale di Siracusa, ente gestore della riserva naturale orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, anch’esso subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

Determinante, nell’istruttoria, è stato il parere della commissione tecnica Via-Vas, che ha espresso giudizio favorevole sia sulla compatibilità ambientale del progetto sia sull’assenza di incidenza negativa significativa sui siti Natura 2000 più prossimi. A questo si è aggiunto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, integrato poi il 25 marzo 2026 con l’autorizzazione paesaggistica.

Il decreto stabilisce che la durata dell’efficacia del provvedimento sia di cinque anni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente. Trascorso questo termine, se il progetto non sarà stato realizzato, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo eventuale proroga richiesta dal proponente.

Le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ambientali saranno svolte dal Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con il Dipartimento regionale dei Beni culturali, avvalendosi anche dei soggetti indicati nei pareri tecnici. Gli oneri delle verifiche, nei limiti previsti dalla normativa, resteranno a carico del proponente.

Il provvedimento segna dunque un avanzamento importante per uno dei progetti più rilevanti e discussi relativi al waterfront siracusano. Resta però aperta la fase successiva, quella dell’attuazione concreta dell’opera, che dovrà avvenire nel rispetto integrale delle condizioni ambientali e paesaggistiche imposte dagli enti competenti.

Contro il decreto è possibile presentare ricorso al Tar entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni.