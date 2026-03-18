Siracusa, fa causa usando l’intelligenza artificiale ma cita sentenze inesistenti: avvocato sanzionato

Un caso destinato a far discutere ben oltre i confini del foro siracusano. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza 338 del 20 febbraio 2026, ha sanzionato la condotta processuale di un avvocato (di Milano) che, in una causa civile relativa a un contratto di sublocazione, aveva citato quattro precedenti di Cassazione rivelatisi inesistenti o comunque difformi rispetto ai passaggi riportati nell’atto. Il giudice ha ritenuto che l’ipotesi più plausibile fosse quella di un utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa senza il necessario controllo sulle fonti ufficiali.

Il punto centrale della decisione non è tanto l’uso dell’intelligenza artificiale in sé, quanto l’assenza di verifica da parte del professionista. Il Tribunale ha spiegato di avere controllato i precedenti richiamati attraverso il CED della Cassazione e le banche dati giuridiche in uso alla magistratura, accertando che le sentenze citate non contenevano i passaggi virgolettati riportati nella memoria difensiva e, in alcuni casi, riguardavano materie del tutto estranee alla controversia. Per i giudici non si è trattato né di un semplice errore materiale né di un problema delle banche dati professionali, ma di “massime costruite ex novo”, formalmente plausibili ma prive di qualsiasi corrispondenza con pronunce reali.

Nelle motivazioni, il Tribunale si sofferma in modo esplicito sul funzionamento dei modelli linguistici generativi, ricordando che non sono banche dati giurisprudenziali ma strumenti capaci di produrre testo statisticamente plausibile, e quindi esposti al fenomeno delle cosiddette “allucinazioni”, cioè alla generazione di contenuti falsi o inesistenti. Proprio per questo, osserva il giudice, oggi è esigibile da un operatore del diritto la piena consapevolezza del rischio e l’obbligo di controllare ogni citazione sulle fonti primarie prima di inserirla in un atto giudiziario.

Da qui la conclusione: l’utilizzazione acritica dell’IA, senza riscontro dei contenuti prodotti, integra una condotta gravemente colposa. Una valutazione che ha portato alla sanzione processuale, oltre alle spese di lite, e che segna uno dei primi casi locali in cui l’uso scorretto dell’intelligenza artificiale entra in modo così netto nella motivazione di una sentenza.