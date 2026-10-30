Siracusa, false concessioni delle cappelle al cimitero: ascoltata una poliziotta

Cronaca · Nuova udienza

Nuova udienza, ieri 29 ottobre, davanti al Tribunale penale collegiale di Siracusa, nell’ambito del processo sulle presunte false concessioni delle cappelle del cimitero comunale. Il procedimento con rito ordinario vede imputati Fabio Morabito, assistito dagli avvocati Alessandro Cotzia e Gianluca Caruso; Marco Fazzino, difeso dall’avvocato Junio Celesti; Giovanna Parisi, assistita dall’avvocato Mario Giuffrida; e Adolfo Reale, difeso dall’avvocato Vincenzo Poidimani.

Nel corso dell’udienza è stata ascoltata Rosalba Giuffrida, sostituto commissario della Polizia di Stato oggi in quiescenza, che ha ripercorso le diverse fasi dell’attività investigativa condotta nei confronti degli imputati. La testimone ha ricostruito il percorso delle indagini, sottoponendosi prima all’esame e successivamente al controesame delle parti.

Il processo proseguirà il 10 dicembre, quando è prevista l’audizione dell’ultimo testimone dell’accusa e dei testimoni indicati dalle difese. Per il mese di gennaio è già stato calendarizzato l’esame degli imputati.