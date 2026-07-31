Siracusa, falso operatore sottrae dati e credenziali: personale di Poste blocca la truffa

Cronaca · Poste italiane

Grazie alla prontezza del personale di Poste Italiane è stata bloccata una sofisticata truffa in un ufficio postale del Siracusano. La vittima, residente in un comune dell’area montana, aveva ricevuto un sms che segnalava un presunto pagamento effettuato con la propria carta prepagata e invitava a contattare un numero per delle verifiche. Durante la telefonata, il falso operatore è riuscito a ottenere dati personali e credenziali di accesso, movimentando poi circa 15 mila euro sui conti del cittadino.

Successivamente, il truffatore ha sostenuto che le somme fossero di provenienza illecita e convincendo il cittadino ad attivarsi in prima persona per la loro restituzione attraverso dei pagamenti, così da scongiurare ipotetiche conseguenze di natura penale. Giunto nell’ufficio postale del proprio paese per effettuare le operazioni, i sospetti del personale di Poste Italiane si sono concentrati sulla natura dell’operazione richiesta e sulla conversazione telefonica in atto e la loro prontezza ha così permesso di intercettare il raggiro. Il personale, inserendosi direttamente nella conversazione ha fatto sì che il malintenzionato interrompesse la chiamata, consentendo l’attivazione delle procedure di sicurezza e la salvaguardia del patrimonio del cliente.

Poste Italiane ricorda che il senso di urgenza è tra gli strumenti più utilizzati nelle frodi di ingegneria sociale e raccomanda di fare attenzione alle proposte vantaggiose e alle promesse di denaro o guadagni facili, verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti e usare cautela nella gestione di dati, informazioni e documenti personali.

Negli uffici postali è inoltre disponibile materiale informativo che invita inoltre i cittadini a consultare la sezione dedicata alla sicurezza sul proprio sito per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.