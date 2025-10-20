Siracusa, fanno un buco nel tetto per entrare in un’abitazione: denunciati

Venerdì pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà un 20enne e un 25enne per tentato furto in abitazione. I due giovani sono stati sorpresi dai Carabinieri in località Benalì – Tivoli, all’interno di un’abitazione rurale, dove si erano introdotti praticando un foro nel tetto.

A seguito di perquisizione personale il 20enne è stato denunciato anche per porto di coltello.