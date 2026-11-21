Attualità · ambiente

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Ansaldi del Comitato Parchie Carmelo Iapichino per Lipu, indirizzata al presidente del Libero Consorzio Comunale e al sindaco di Siracusa con oggetto la concessione del Faro Caderini a privati e le criticità e inadempienze del Libero Consorzio quale Ente Gestore della R.N.O. Fiume Ciane e Saline di Siracusa e il ripristino del sentiero sulla sponda sinistra del fiume Ciane, dalla sorgente Pisma al successivo ponte cinese.

“Le scriventi Associazioni hanno appreso dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del Faro Caderini, immobile ricadente in Zona A (area di massima protezione) della Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”. La struttura risulta concessa a privati (Faro Caderini S.r.l.) nell’ambito dell’iniziativa “Progetto Fari” dell’Agenzia del Demanio, con l’obiettivo di realizzarvi una struttura turistico-ricettiva. La trasformazione di strutture pubbliche in beni a fruizione privata (seppur in regime di concessione) all’interno di aree naturali a tutela integrale si pone in palese contrasto con le normative vigenti. Nello specifico, l’Art. 1 del Regolamento della R.N.O. Ciane e Saline prevede che gli interventi di manutenzione, restauro o mutamento di destinazione d’uso sugli immobili esistenti in Zona A siano consentiti esclusivamente se “funzionali alle finalità della riserva stessa”. Tali finalità sono esplicitate chiaramente nell’Art. 2 del Decreto Assessoriale istitutivo, il quale stabilisce che la Riserva è individuata “al fine di salvaguardare e rivitalizzare il papiro lungo il fiume Ciane e conservare i valori ambientali della zona umida delle Saline di Siracusa”. Estendere tale deroga alla realizzazione di un mini-resort privato rappresenta un’evidente forzatura e una palese violazione del quadro normativo.

Alla luce di quanto esposto, si chiede alle SS.LL. di conoscere se l’Ente Gestore abbia rilasciato i previsti pareri di competenza sull’opera e sulla base di quali motivazioni tecnico-giuridiche; per quale ragione l’Ente Gestore non abbia richiesto l’affidamento diretto del bene. Il Faro, trovandosi in una posizione strategica all’interno della Riserva e in buone condizioni strutturali, avrebbe potuto ospitare – con un impegno economico contenuto – un fondamentale punto di informazione, documentazione e controllo a servizio della collettività; Se sia stata regolarmente presentata e approvata una Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) tecnicamente e scientificamente valida, obbligo imprescindibile per qualsiasi intervento ricadente all’interno dei siti della Rete Natura 2000.

Il Faro Caderini occupa un punto panoramico di straordinaria bellezza, situato interamente nella Zona A e storicamente frequentato da cittadini e turisti per la vista privilegiata sul Porto Grande e su Ortigia. La realizzazione di una struttura privata a fini commerciali solleva gravi interrogativi sulle future modalità di fruizione del sito: comporterà limitazioni al libero accesso? Autorizzerà il transito di veicoli a motore in un’area in cui è attualmente interdetto dal cancello della Riserva? È innegabile, in ogni caso, che un simile insediamento determinerà un drastico aumento dell’impatto antropico (inquinamento acustico e luminoso) in un’area estremamente sensibile. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo prendere atto della grave inerzia del Libero Consorzio di esercitare in modo autorevole il proprio ruolo di Ente Gestore: tra scelte discutibili e un’incomprensibile inerzia di fronte all’avanzare di interessi privatistici, si rischia di svuotare del suo significato più profondo l’esistenza stessa dell’area protetta.

Sul ripristino del sentiero sulla sponda sinistra del fiume Ciane (dalla sorgente Pisma al ponte cinese): Com’è noto, il sentiero che costeggia la sponda sinistra del fiume Ciane per un lungo tratto, privo di manutenzione ordinaria da anni, rappresentava un percorso alternativo assai suggestivo per la passeggiata lungo il corso d’acqua. Il ripristino di questo tracciato permetterebbe di restituire alla fruizione pubblica un ambiente di straordinario pregio paesaggistico e naturalistico, immerso nella rigogliosa vegetazione ripariale dove il papiro cresce spontaneo accanto a frassini, salici e pioppi, offrendo scorci di rara quiete e un punto di osservazione privilegiato sull’ecosistema fluviale. Recuperare questo sentiero riveste un’importanza fondamentale non solo per la valorizzazione del patrimonio ambientale della Riserva, ma anche per alleggerire la pressione antropica sull’unico argine attualmente percorribile, distribuendo in modo più equilibrato ed ecosostenibile i flussi dei visitatori e degli escursionisti.

Si fa inoltre presente che il ponticello in legno (“ponte cinese”) ubicato subito dopo la confluenza tra le sorgenti Pisma e Pismotta presenta attualmente il pianale distrutto e risulta pertanto inutilizzabile e pericoloso. Si chiede pertanto che, contestualmente alla riapertura del sentiero sulla sponda sinistra, si provveda al ripristino strutturale e alla messa in sicurezza di tale attraversamento, così da consentire finalmente il completamento di un itinerario escursionistico ad anello”.