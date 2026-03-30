Siracusa, FdI chiede eventi estivi diffusi e interventi urgenti su viale dei Lidi. Romano: “Coinvolgere tutto il territorio”

Più attenzione alla programmazione degli eventi estivi e un intervento urgente su viale dei Lidi a Fontane Bianche. Sono i temi al centro delle interrogazioni presentate in Consiglio comunale dal consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano. Sul fronte degli eventi, Romano chiede all’amministrazione una visione più ampia e inclusiva della stagione culturale e di intrattenimento presentando un’interrogazione che riguarda un maggiore coinvolgimento del territorio a 360 gradi evitando di focalizzare tutto soltanto sul centro storico. Il riferimento è alla necessità di distribuire iniziative e appuntamenti anche nelle aree periferiche e nelle zone costiere della città.

“Bisogna allargare la programmazione a tutte le zone del territorio, in particolare alle due ex frazioni, alle aree di Fontane Bianche, alle zone marinare e agli altri quartieri – dice il consigliere -. È importante che tutta la popolazione e tutto il territorio vengano coinvolti in questo progetto culturale, che richiama cittadini e crea momenti di aggregazione”. L’obiettivo è evitare una città a due velocità anche sul piano degli appuntamenti estivi affinché tutto il territorio possa sentirsi parte di questo percorso.

Accanto al tema degli eventi, FdI riporta in aula anche la questione della viabilità a Fontane Bianche, con particolare riferimento a viale dei Lidi. “Sappiamo tutti che è una strada che attraversa l’abitato di Fontane Bianche e che versa in una situazione veramente pietosa e molto pericolosa – ricorda Romano – la competenza ricade sul Libero Consorzio, ma il Comune deve fare la sua parte, sollecitando il Consorzio e, se necessario, chiedendo di prenderla in carico. L’obiettivo è fare in modo che la strada possa essere manutenuta e messa in sicurezza, perché oggi rappresenta un rischio concreto per residenti e turisti”.