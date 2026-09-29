Siracusa, FdI incalza il Comune su Pnrr, manutenzioni e scuole: “Servono risposte chiare”

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Video · Romano e Cavallaro

Fondi PNRR, manutenzione delle strade, scuole e climatizzazione degli edifici scolastici. Sono stati questi alcuni dei temi al centro delle interrogazioni presentate in Consiglio comunale dai consiglieri di Fratelli d’Italia Paolo Romano e Paolo Cavallaro, che hanno chiesto all’amministrazione chiarimenti sullo stato degli interventi e sulle scelte future. A partire dai progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il consigliere Paolo Romano ha voluto conoscere la situazione delle opere dopo la scadenza delle ultime proroghe fissata al 31 agosto.

“Vogliamo capire a che punto siamo con i fondi PNRR – ha spiegato Romano –. Bisogna sapere se ci sono opere a rischio definanziamento e come eventualmente l’amministrazione intenda coprire eventuali decurtazioni dei finanziamenti”. Secondo il consigliere di FdI, il tema potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio comunale e quindi indirettamente sui cittadini. Tra gli interventi indicati come maggiormente a rischio Romano cita la mensa dell’istituto Vittorini: “Mi pare quella che ha più potenzialità di avere bloccati i finanziamenti, ma non è l’unica. Molte opere sono ancora in itinere e quelle che abbiamo potuto vedere non sembrano avere uno stato di avanzamento tale da garantire il finanziamento”.

Oltre al Pnrr, Romano ha richiamato anche alcune questioni già sollevate dal gruppo di Fratelli d’Italia, come la manutenzione delle strade, delle scuole e il servizio idrico alla casa circondariale di Cavadonna. “Quello della Casetta dell’acqua è un nostro cavallo di battaglia – ha detto -. Stiamo sollecitando che venga definita finalmente questa situazione. Così come sulla manutenzione delle scuole, un tema che abbiamo portato avanti fin dall’inizio con richieste di finanziamento ed emendamenti”.

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Sulla manutenzione ordinaria è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro, che ha contestato le risposte ricevute in aula dall’assessore Enzo Pantano. Secondo Cavallaro, restano senza risposta alcune domande sulla gestione del servizio: modalità di raccolta delle segnalazioni, personale e mezzi disponibili, criteri di priorità degli interventi e tempi necessari per la risoluzione delle criticità. “La rappresentazione del servizio offerta in aula non corrisponde alle criticità che i cittadini continuano a segnalare e che riscontriamo nei quartieri”, ha dichiarato Cavallaro, citando tra gli esempi tombini transennati per lungo tempo, problemi ai pluviali e buche stradali.

Il consigliere ha rilanciato l’ipotesi di una gestione in house delle piccole manutenzioni, con personale, mezzi e materiali dedicati per interventi più rapidi: “l’assessore Pantano ha manifestato una disponibilità personale a valutare questa possibilità, senza però chiarire se rappresenti un indirizzo dell’amministrazione. È questo il punto: servono scelte politiche chiare”.

Nel dibattito è entrata anche la questione della climatizzazione degli edifici scolastici. Secondo quanto riferito da Cavallaro, il dirigente comunale ha illustrato il lavoro svolto dagli uffici dopo la richiesta arrivata dall’assessore regionale Turano per una ricognizione delle esigenze degli istituti. Gli uffici avrebbero predisposto una relazione sui fabbisogni degli edifici scolastici, che dovrà essere trasmessa alla Regione per l’individuazione delle possibili fonti di finanziamento. Il dirigente avrebbe inoltre illustrato una programmazione con 36 nuovi progetti riguardanti gli edifici scolastici, comprendendo interventi di climatizzazione, efficientamento energetico e installazione di pannelli solari. Per Cavallaro, però, ora serve una risposta politica da parte dell’amministrazione. “Riconosciamo l’importanza del lavoro degli uffici, ma chiediamo quali impegni intenda assumere l’amministrazione, quali interventi avranno priorità e come saranno inseriti nella programmazione e nel bilancio – ha concluso il capogruppo di FdI, che ha chiesto inoltre che l’interrogazione sulla climatizzazione venga riproposta nella seduta successiva del Consiglio comunale, con la presenza dell’assessore competente -. Su manutenzioni e climatizzazione il lavoro tecnico deve essere accompagnato da decisioni e responsabilità politiche chiare”.