Siracusa, fermato in piazza Santa Lucia: aveva addosso gioielli e telefoni rubati

Cronaca · SIRACUSA BORGATA

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato Ortigia, nel corso di un servizio di controllo del territorio in Borgata, sottoponevano a perquisizione un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, intercettato in piazza Santa Lucia a bordo di un monopattino elettrico.

L’uomo, un siracusano di 50 anni, è stato trovato in possesso di oggetti (un orologio di valore, 3 collane in metallo, 1 crocifisso, 1 accendino, 3 telefonini e 5 monete da collezione) che, dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza, sono risultati provento di un furto avvenuto in un’abitazione sita proprio nel quartiere Borgata.

L’uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato e la refurtiva recuperata verrà restituita al legittimo proprietario.