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Cronaca SIRACUSA BORGATA

Siracusa, fermato in piazza Santa Lucia: aveva addosso gioielli e telefoni rubati

di Oriana Gionfriddo ·
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polizia sr

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato Ortigia, nel corso di un servizio di controllo del territorio in Borgata, sottoponevano a perquisizione un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, intercettato in piazza Santa Lucia a bordo di un monopattino elettrico.

L’uomo, un siracusano di 50 anni, è stato trovato in possesso di oggetti (un orologio di valore, 3 collane in metallo, 1 crocifisso, 1 accendino, 3 telefonini e 5 monete da collezione) che, dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza, sono risultati provento di un furto avvenuto in un’abitazione sita proprio nel quartiere Borgata.
L’uomo è stato denunciato per il reato di furto aggravato e la refurtiva recuperata verrà restituita al legittimo proprietario.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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