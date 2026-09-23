Siracusa, carenza idrica a Ortigia e Borgata: ripristino previsto domani mattina

Cronaca · Aretusacque

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Aretusacque informa che, per cause di natura elettrica non imputabili alla società, nella serata di ieri si è verificato il fermo temporaneo dell’impianto di sollevamento Dammusi.

L’alimentazione elettrica è stata ripristinata nel corso delle ore notturne, consentendo l’avvio delle operazioni necessarie alla riattivazione dell’impianto.

In fase di riavvio del sollevamento si è tuttavia verificata una rilevante perdita idrica, sulla quale i tecnici di Aretusacque sono già intervenuti per effettuare la riparazione.

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Il prolungato fermo dell’impianto ha determinato un forte abbassamento dei livelli dei serbatoi a servizio di Ortigia e Borgata, attualmente prossimi ai livelli minimi. Di conseguenza, nelle due aree potranno verificarsi significativi abbassamenti della pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica.

Le squadre di Aretusacque sono impegnate nelle operazioni di riparazione e nel monitoraggio costante degli impianti. Il progressivo ripristino del servizio è previsto nella mattinata di domani, salvo ulteriori criticità o fattori al momento non prevedibili che possano rallentare le operazioni.

Aretusacque continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti sull’avanzamento degli interventi e sulla normalizzazione del servizio.

La società si scusa con gli utenti per il disagio.