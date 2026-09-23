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Cronaca Aretusacque

Siracusa, carenza idrica a Ortigia e Borgata: ripristino previsto domani mattina

di Oriana Gionfriddo ·
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guasto idrico

Aretusacque informa che, per cause di natura elettrica non imputabili alla società, nella serata di ieri si è verificato il fermo temporaneo dell’impianto di sollevamento Dammusi.

L’alimentazione elettrica è stata ripristinata nel corso delle ore notturne, consentendo l’avvio delle operazioni necessarie alla riattivazione dell’impianto.

In fase di riavvio del sollevamento si è tuttavia verificata una rilevante perdita idrica, sulla quale i tecnici di Aretusacque sono già intervenuti per effettuare la riparazione.

Il prolungato fermo dell’impianto ha determinato un forte abbassamento dei livelli dei serbatoi a servizio di Ortigia e Borgata, attualmente prossimi ai livelli minimi. Di conseguenza, nelle due aree potranno verificarsi significativi abbassamenti della pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica.

Le squadre di Aretusacque sono impegnate nelle operazioni di riparazione e nel monitoraggio costante degli impianti. Il progressivo ripristino del servizio è previsto nella mattinata di domani, salvo ulteriori criticità o fattori al momento non prevedibili che possano rallentare le operazioni.

Aretusacque continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti sull’avanzamento degli interventi e sulla normalizzazione del servizio.

La società si scusa con gli utenti per il disagio.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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