Siracusa, festa d’Autunno all’Isola: le mamme fanno rete per i bambini e le famiglie

Attualità · l'iniziativa

Creatività, solidarietà e spirito di comunità sono stati i protagonisti della prima Festa d’Autunno organizzata dal comitato “Le Mamme dell’Isola”, un gruppo di mamme unite dal desiderio di creare occasioni di incontro e condivisione per le famiglie e i bambini.

L’iniziativa, nata da un’idea di Melania Ariosto, fondatrice del comitato, si è svolta questa mattina, dalle 9:30 alle 12, nei locali della Parrocchia Maria SS. Mediatrice di tutte le Grazie, nella zona Isola di Siracusa. A ospitare l’evento è stato il parroco don Giuseppe Gurciullo, che ha accolto con disponibilità il progetto, mettendo a disposizione uno spazio prezioso per la comunità.

La festa ha regalato ai più piccoli e alle loro famiglie una mattinata ricca di colori, sorrisi e attività: allestimenti a tema autunnale, laboratori creativi dedicati alle zucchette, giochi, letture di favole e una merenda condivisa. Momenti semplici ma significativi, pensati per favorire la socializzazione, stimolare la fantasia dei bambini e rafforzare i legami tra le famiglie.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Accanto alla fondatrice, un ruolo importante è stato svolto da Giuliana La Rosa, Giulia Vanni, Letizia Privitera, Zaira Zammitti, Elisa Cortese e Mariella Orecchia, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento mettendo a disposizione il proprio impegno, le proprie idee e le proprie capacità.

Un lavoro di squadra fatto di collaborazione, entusiasmo e disponibilità, nel quale ogni contributo ha rappresentato un tassello fondamentale per la riuscita della manifestazione. Dall’organizzazione degli spazi alla cura degli allestimenti, dalla preparazione delle attività alla partecipazione ai momenti dedicati ai bambini, il valore dell’iniziativa è stato proprio nella forza del gruppo e nella volontà condivisa di costruire qualcosa di bello per la comunità.

La Festa d’Autunno non è stata soltanto un momento di divertimento, ma anche un segnale concreto di partecipazione e cittadinanza attiva. Un’occasione per dimostrare come le idee, quando sono sostenute dalla collaborazione e dall’impegno delle persone, possano trasformarsi in progetti capaci di unire e valorizzare una comunità.

Il comitato “Le Mamme dell’Isola” nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie, creando opportunità di incontro, crescita e condivisione e contribuendo a rendere la comunità un luogo sempre più accogliente, vivo e partecipato.

Le mamme ringraziano don Giuseppe Gurciullo per l’ospitalità e tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione della giornata.

La prima Festa d’Autunno rappresenta soltanto l’inizio di un percorso fatto di idee, relazioni e progetti condivisi. Perché una comunità cresce quando le persone scelgono di esserci, collaborare e donare qualcosa di sé agli altri.