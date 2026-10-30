Siracusa, Festa dei defunti: bus tra città e cimitero e tra parcheggio Elorina e Fiera

Attualità · da domani

Una linea di trasporto pubblico locale dedicato ai collegamenti tra città e cimitero e una per quelli tra parcheggio Elorina e la Fiera dei Morti del Foro siracusano. Comune e Sais Autolinee hanno concordato dei servizi straordinari per i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti e per favorire la partecipazione alle iniziative legate alla tradizione.

Da domani a lunedì (2 novembre) sarà in servizio una linea che consentirà di raggiungere il cimitero dalle 7 alle 19 al normale prezzo del biglietto. Questo l’itinerario: via Rubino, via Malta, corso Umberto, viale Regina Margherita, Pantheon, corso Gelone, viale Paolo Orsi, viale Ermocrate, cimitero, viale Ermocrate, via Rubino. La frequenza sarà di una corsa ogni trenta minuti.

Inoltre, per favorire gli spostamenti in direzione della Fiera dei Morti ed evitare gli incolonnamenti verso il centro storico, considerato che è prevista una presenza numerosa di visitatori anche dalla provincia, il Comune e la Sais hanno deciso di modificare il percorso della linea 110. Il bus, normalmente dedicato a effettuare il periplo dell’isolotto di Ortigia, prolungherà il percorso fino al parcheggio Elorina e condurrà i passeggeri nelle vicinanza dei Villini, che ospitano la fiera.

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Si ricorda che fino a martedì prossimo (3 novembre) il capolinea degli autobus è stato spostato da corso Umberto I a via Rubino.

L’utilizzo del parcheggio Elorina è gratuito e si pagherà solo la corsa del bus al prezzo ordinario.