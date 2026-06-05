Siracusa, Festa dell’Arma: premiati i Carabinieri distintisi nelle indagini e il militare che salvò un bimbo di 2 anni

In occasione del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri il Comandante Provinciale di Siracusa, Colonnello Dino Incarbone, ha consegnato le ricompense ai Carabinieri della provincia che si sono distinti in attività investigative, operazioni di servizio e interventi a tutela delle comunità e in particolare delle categorie più vulnerabili.

Il Colonnello Incarbone, dopo avere evidenziato e ringraziato per l’impegno profuso da tutte le articolazioni dell’Arma della provincia in quest’ultimo anno, ha evidenziato sia il ruolo ricoperto dalle Compagnie Carabinieri di Siracusa, Augusta e Noto, impegnate, con le loro Stazioni e i Nuclei Operativi e Radiomobili nel diuturno servizio in favore e accanto alle comunità loro affidate, che quello del Nucleo Investigativo, prevalentemente impegnato in complesse attività d’indagine.

Nel suo discorso, all’atto della consegna dei riconoscimenti al personale che si è particolarmente distinto in servizio, ha evidenziato l’elevata professionalità, la determinazione, il senso del dovere e lo spirito di servizio che hanno caratterizzato il comportamento dei Carabinieri sia nello svolgimento delle attività istituzionali che nella vita quotidiana, anche liberi dal servizio.

I riconoscimenti hanno infatti riguardato: la conduzione di complesse attività investigative conclusesi con provvedimenti cautelari e sentenze di condanna sia in materia di criminalità organizzata che comune per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e armi, estorsioni, truffe e reati contro il patrimonio; attività d’indagine che hanno portato all’arresto degli autori di omicidio e di catturandi e interventi tempestivi che hanno consentito di salvare vite umane.

Nel corso della cerimonia è stato anche consegnato un Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile del Ministro dell’Interno, al Carabiniere che, libero dal servizio, nel 2024 ha salvato la vita a un bimbo di 2 anni di Floridia, praticando tempestive manovre salva vita.