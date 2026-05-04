Siracusa, festa di Santa Lucia in sicurezza. Imbrò e Italia: “mobilitati uomini e mezzi, un grazie ai volontari”

Per garantire il regolare svolgimento, a Siracusa, della festa del Patrocinio di santa Lucia svolta ieri, è stata disposta una significativa mobilitazione di uomini e mezzi, coordinata per assicurare che ogni momento della celebrazione si svolgesse senza intoppi.

“In prima linea – spiega l’assessore Sergio Imbrò – la Polizia municipale, impegnata sia nel presidio del corteo storico sia nella gestione della viabilità, consentendo il fluido movimento dei fedeli e dei visitatori. Un servizio capillare che ha visto anche la presenza di agenti in alta uniforme, i quali hanno reso omaggio alla Patrona partecipando alla processione con il gonfalone”.

Per l’assessore, “fondamentale è stato anche il contributo della Protezione civile, con circa 50 volontari delle associazioni cittadine che hanno affiancato le forze in campo. Il dispositivo di sicurezza è stato ulteriormente rafforzato dalla presenza di un’ambulanza e di una squadra appiedata dotata di defibrillatore, a garanzia di un pronto intervento in caso di necessità”.

“Siracusa – conclude Imbrò – ha dimostrato di saper coniugare tradizione e organizzazione. Il lavoro sinergico tra Municipale e volontari della Protezione civile ha consentito di vivere questa giornata in sicurezza e serenità. A tutti loro va il mio ringraziamento per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Francesco Italia. “Le celebrazioni di santa Lucia – ha detto – rappresentano un momento identitario per la nostra comunità. Disporre di una macchina organizzativa efficiente, supportata anche dall’impegno di tanti volontari, è motivo di orgoglio. A nome dell’amministrazione comunale, rivolgo un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata”