Siracusa, Festa di Santa Lucia, l’arcivescovo Lomanto: “la fede animi la nostra vita”

“Aiutiamoci a vicenda a divenire santi, santi per davvero, santi ad ogni costo, santi nell’ordinarietà della vita, santi in tutti i momenti e in tutte le occasioni, santi in tutti gli impegni e in tutte le responsabilità, santi con ogni sforzo e con tutto l’amore di cui siamo capaci. Serviamo Dio nella santità, perché a Lui dobbiamo rendere tutto senza riserve”. Così l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ieri sera a conclusione della celebrazione dei Vespri della solennità di Santa Lucia.

Questa mattina, festa di Santa Lucia, alle 10.30, il cardinale Baldassare Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, presiede la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa Cattedrale. Per la prima volta la Comunità sorda aretusea potrà partecipare grazie al servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana offerto dalla sezione provinciale dell’Ente nazionale sordi di Siracusa. L’interprete tradurrà parole, canti ed emozioni attraverso le sue mani per i sordi presenti in Cattedrale. Alle ore 15,30 l’uscita del simulacro e delle reliquie, poi il tradizionale discorso dal balcone dell’arcivescovo di Siracusa e la processione fino alla Basilica di Santa Lucia al sepolcro dove avrà luogo l’Ottavario. Per la prima volta il simulacro di Santa Lucia attraverserà via Agatocle, con una breve sosta nei pressi di via degli Orti, prima di proseguire verso piazza Santa Lucia. Un passaggio dal forte valore simbolico. Un luogo significativo per un piccolo momento di preghiera nel luogo dove secondo tradizione sorgeva la chiesa di santa Luciuzza, primo luogo di culto della santa.

Ieri mattina la traslazione del simulacro dalla cappella all’altare maggiore, alla quale ha preso parte l’arcivescovo Francesco Lomanto, e prima ancora la consegna dei berretti verdi ai portatori estratti. In serata i Vespri. “Con la celebrazione dei primi vespri iniziamo i festeggiamenti in onore di Santa Lucia – ha detto ieri sera mons. Lomanto -. La festa cristiana esige la crescita nella fede, il progresso nella via della santità e il rinnovamento nella vita. Sostenuti dalla grazia del Giubileo, dalle indicazioni del Sinodo universale e dagli orientamenti del cammino sinodale delle Chiese in Italia, dal profetico messaggio che papa Francesco lo scorso anno ha inviato alla Chiesa di Siracusa in occasione della traslazione temporanea del Corpo di Santa Lucia, e ora guidato dalle sollecitudini del magistero di papa Leone XIV, meditiamo, come vi ho suggerito nella lettera pastorale Fidem servavi, sul dono della fede”.

L’arcivescovo ha sottolineato che “l’esperienza della fede, che è supremo abbandono a Dio, ci dona la certezza della presenza del Signore. L’esperienza di fede ci dona l’esperienza del tutto, perché Dio è tutto e riempie totalmente il nostro cuore, la nostra vita, il nostro essere, il nostro agire e il nostro operare. La fede è sempre un contatto vivo con il Cristo. Nel tempo e nel mondo siamo chiamati a portare la carità di Cristo. L’amore del prossimo è la condizione per accogliere l’amore di Dio, ma è anche il frutto dell’amore di Dio. Vale a dire che, per fare abitare Dio dentro di noi, è necessario vivere nell’amore. Dio può abitare solo in un cuore che ama. Dio può abitare solo in coloro che si amano. L’amore è la condizione. Ma l’amore del prossimo è anche il frutto dell’amore di Dio, perché l’amore di Dio è una virtù teologale, cioè Dio che vive in noi. E l’amore di Dio fa sì che non è soltanto l’uomo che ama, ma è lo Spirito Santo che vive in noi e ama attraverso di noi. L’amore del prossimo non può sostituire l’amore di Dio. L’amore del prossimo deve riflettere, incarnare, trasmettere, generare l’amore di Dio. Se siamo uomini di Dio, uomini e donne dell’eternità, siamo e dobbiamo essere uomini e donne del nostro tempo. Santa Lucia, che ama e protegge la nostra Chiesa e la nostra Città, ci insegna che la fede deve animare profondamente la nostra vita, deve diventare pienamente cultura, deve ampiamente tradursi in gesti concreti di carità per farci entrare nell’intimità dell’amore di Dio”.

Al termine della celebrazione dei Vespri, presieduti dall’arcivescovo mons. Francesco Lomanto, sono stati benedetti gli scapolari per i devoti e le stole destinate ai componenti della nuova Corale di Santa Lucia. Gli scapolari rappresentano un nuovo segno che contraddistingue coloro i quali fanno parte del Gruppo “Devoti e portatori”. Un mazzo di fiori nella statua di Santa Lucia è stato posto sulla sommità della chiesa Cattedrale. È l’omaggio delle restauratrici nel giorno della festa di Santa Lucia.

Il Centro Televisivo Diocesano trasmetterà in diretta la celebrazione di questa mattina delle 10.30, l’uscita del simulacro e delle reliquie alle 15.30 ed il rientro nella Basilica di Santa Lucia al Sepolcro in serata. Inoltre trasmetterà la celebrazione di sabato 20 alle 11 nella Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, l’uscita del simulacro e delle reliquie alle 15 e il rientro in serata nella Chiesa Cattedrale. La diretta sarà sulle pagine facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia e dell’Arcidiocesi di Siracusa e sui canali You Tube della Deputazione della Cappella di Santa Lucia e dell’Arcidiocesi di Siracusa oltre che su SiracusaNews e sul maxischermo posizionato alla fine del ponte Santa Lucia.