Attualità · Boschetto

Alla presenza, dei genitori, del Dirigente Scolastico, Egizia Sipala, del Responsabile della sostenibilità ambientale della scuola, Salvo La Delfa, del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, del Presidente dell’associazione Natura Sicula, Fabio Morreale, e della Presidente dell’associazione Piantala, Giorgia Grillo, le studentesse e gli studenti delle classi prime dell’Istituto Einaudi di Siracusa hanno messo a dimora dieci alberi di ulivo. Gli alberi saranno curati dalle studentesse e dagli studenti delle classi prime fino al quinto anno.

Dopo una breve cerimonia di apertura, le studentesse e gli studenti, in un clima di festa e allegria, hanno piantato i propri alberi che si aggiungono al patrimonio arboreo già presente nell’Istituto, contribuendo in questo modo ad un futuro più verde e sostenibile. Una giornata da ricordare per il valore etico e simbolico che ha per le future generazioni.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati espressi anche dal vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera e dagli ambientalisti Paolo Tuttoilmondo, Pippo Ansaldi ed Emma Schembari. Salvo La Delfa ha delineato il progetto “Einaudi Ambiente Sostenibile”, avviato nel gennaio 2020 e che prevede una serie di iniziative atte a promuovere la sostenibilità ambientale della scuola rendendo la scuola un luogo sensibile alle questioni ambientali, come la transizione ecologica, la decarbonizzazione e i cambiamenti climatici. Il progetto si intende diffondere una cultura ecocentrica, contrapposta alla cultura egocentrica, offrendo agli studenti la possibilità di contribuire fattivamente alla qualità dell’ambiente in cui vivono.

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Egizia Sipala ha, invece, evidenziato le tante iniziative che la scuola ha promosso in questi anni, come per esempio, l’attivazione di una compostiera statica di comunità, l’avvio della raccolta differenziata nelle aule e nelle aree comuni, l’attività di volontariato FSL ambientale – Otto ore per l’Einaudi, progetti di sostenibilità ambientale, l’attivazione dell’indirizzo TrED (Transizione Ecologica e Digitale), la realizzazione di un bosco con la messa a dimora di più di 350 piantine di specie autoctona, la realizzazione di aule didattiche ambientali utilizzando pedane riciclate, l’installazione di una oliera per la raccolta degli oli vegetali esausti, l’installazione di tre serre agricole, la creazione di orti scolastici gestiti dalla comunità scolastica e altro ancora.

Michelangelo Giansiracusa ha evidenziato quanto sia importante in questo periodo la piantumazione di nuovi alberi in grado di mitigare i cambiamenti climatici in corso. Fabio Morreale ha sottolineato che, insieme al Bosco delle Troiane in viale Scala Greca, gli alberi del boschetto dell’Einaudi possono costituire una fondamentale barriera anti sostanze odorigene per la città, dopo la fallimentare esperienza di vent’anni fa a Targia, dove furono inutilmente spesi quasi un milione di fondi pubblici. Giorgia Grillo ha sottolineato il ruolo delle associazioni nel processo di rimboschimento delle città e quanto sia importante la collaborazione di tutti i cittadini.