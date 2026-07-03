Siracusa, Feste Archimedee: si parte con un’esplosione di giovani talenti. Oggi omaggio ad Archimede

È iniziata ieri tra entusiasmo, colori, musica e partecipazione la nuova edizione delle Feste Archimedee, che ha trasformato il centro storico di Ortigia in un grande palcoscenico dedicato ai giovani. Ballerini, performer, musicisti, attori e artisti hanno animato piazze e strade in una vera esplosione di creatività, dando il via a un festival che mette al centro il talento delle nuove generazioni e il dialogo tra arte, cultura e scienza. Un’edizione, quella del 2026, fatta di giovani, dai partecipanti ai tutor, dai registi ai ballerini.

Tra i momenti più emozionanti della giornata inaugurale, la suggestiva scacchiera vivente allestita in Piazza Duomo con “Archimede. La partita della conoscenza”, uno spettacolo diretto da Ottavio Cannizzaro e curato da Alessandra Servito, dall’ASD “Paolo Boi” di Siracusa e dall’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice”, nell’ambito del progetto Reconnect. Una rappresentazione coinvolgente che, attraverso il linguaggio simbolico degli scacchi, ha celebrato il pensiero strategico e il genio del grande scienziato siracusano, conquistando il pubblico presente.

Grande successo anche per “Arie ribelli, cuori coraggiosi. Le nozze di Figaro per il rispetto di genere”, intenso spettacolo teatrale e musicale realizzato dagli allievi e dalle allieve del Liceo Gargallo, guidati dalla docente Anna Desirée Coppola, con la collaborazione di Francesco Netti, Mario Licciardello, Rita Patania, Mirella Furnari, Annalisa Mangano, Giuliana Franchi, Maria Grazia Grisinelli e Gianpaolo Castro, anch’esso inserito nel progetto Reconnect. Lo spettacolo ha affrontato con sensibilità e profondità il tema del rispetto di genere, offrendo una rilettura originale dell’opera di Mozart. Particolarmente apprezzata la presenza sul palco di studenti musicisti accanto ad ex allievi del Liceo Gargallo, oggi impegnati nei Conservatori di diverse città italiane, in un significativo passaggio di testimone tra generazioni accomunate dalla passione per la musica e il teatro. Un contributo di particolare rilievo è arrivato anche da Kristian Cellini, occhio esperto e ballerino d’eccellenza, che ha osservato le coreografie e i ballerini che hanno partecipato alla performance iniziale con uno sguardo tecnico e artistico di grande valore.

Dopo il successo della giornata inaugurale, le Feste Archimedee proseguono oggi con un programma ricchissimo di appuntamenti che vedrà il suo momento centrale nel Cortile dell’ex Liceo Gargallo, dove alle 21 andrà in scena “Archimede. La luce nella curva del mondo”, uno degli eventi più attesi dell’edizione 2026. Diretto da Ottavio Cannizzaro, con musiche di Vittore Savoini, coreografie di Melania Liotta, costumi di Monica Covato e scenografie di Luciano Trovò, lo spettacolo racconta la figura del genio siracusano attraverso un linguaggio contemporaneo che intreccia teatro, musica, danza e immagini. La produzione vede inoltre la partecipazione degli allievi del progetto “Buio in sala”, confermando la vocazione delle Feste Archimedee a promuovere il protagonismo artistico delle nuove generazioni.

Lo stesso spazio ospita inoltre il Percorso di Meditazione per attori, ideato da Katiuscia Santoro nell’ambito del progetto Reconnect – UPI, un’esperienza dedicata alla preparazione interiore e alla consapevolezza del lavoro dell’attore.

Grande rilievo assume anche l’appuntamento ospitato presso il The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (Ex ISISC), dove alle 18 si terrà “Scienza, creatività e talento. Un viaggio tra progettazione e innovazione”, iniziativa internazionale inserita nel progetto ERASMUS+. Coordinato dalla professoressa Mari Castro, presidente dell’Asociación Genius Gifted di Siviglia, l’incontro metterà in dialogo giovani studenti, docenti, ricercatori ed esperti sui temi dell’innovazione e del talento. Interverranno Daniel Castro, Diego Alfò, l’ingegnere Giancarlo Bellina e, in collegamento dalla NASA, Carlos García Galán. Saranno protagonisti anche gli studenti del Liceo Einaudi di Siracusa, in un confronto internazionale che conferma la vocazione delle Feste Archimedee come luogo d’incontro tra cultura umanistica e ricerca scientifica.

L’intero centro storico sarà animato da numerose iniziative. All’Antico Mercato e all’Ex ISISC, a partire dalle 18, spazio a “Comics & Strategy – Fumetto, Cultura Pop e Giochi di Ingegno”, con Ortigia Comics & Games, laboratori di fumetto, K-pop, illustratori, scuola del fumetto, giochi da tavolo, war games, Blade Blade e musica dal vivo. In programma anche la Sfida al maestro di scacchi con Diego Alfò e Riccardo Marzaduri e il Giardino delle Trasformazioni, dedicato alla fantasia, alla creatività e al benessere di bambini e ragazzi.

Al Tempio di Apollo, dalle 18, l’Accademia d’Arte del Dramma Antico presenterà “Le dimore del Mito”, mentre dalle 20 lo spazio si trasformerà con “In volo tra Sport e Danza”, spettacolo realizzato dall’ASD Athena.

Corso Matteotti sarà attraversato dalla musica dal vivo con “Play. La musica che illumina la notte”, con la partecipazione di AlexLu Band, Arianna Paci, Music College Italia, Giuseppe Fuscello, Giuseppe Nicosia e Alberto Azzaro, mentre Piazza Archimede ospiterà “Risonanze”, la coinvolgente performance della Drums Academy.

Ricchissimo anche il programma di Piazza Minerva, che dalle 19 diventerà un vero villaggio della conoscenza con “Sotto la Luna di Archimede”: laboratori scientifici, poesia, arte, tecnologia, divulgazione, esperimenti e attività realizzate dal Tecnoparco Museo di Archimede, dai licei Corbino, Einaudi e Gagini, dal Comitato Provinciale UNICEF, da Helen Doron English, dall’Istituto Rizza-Insolera e da numerose realtà educative e culturali del territorio.

Nel Cortile del Palazzo del Governo andrà in scena “Oltre il mio riflesso”, performance dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, mentre al Museo Siramuse sarà possibile partecipare al laboratorio “Riconnettiamoci con lo Shiatsu”, rivolto a genitori e bambini nell’ambito del progetto Reconnect.

Le Feste Archimedee confermano così la propria identità di festival dedicato ai giovani e alla città, capace di intrecciare teatro, musica, danza, scienza, educazione e partecipazione, trasformando Ortigia in uno spazio di incontro e creatività dove il pensiero di Archimede continua a dialogare con il presente.