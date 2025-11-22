Ultime news

Siracusa, feste di quartiere. De Simone: “Per Mazzarrona un trattamento di serie B”

Il consigliere aveva proposto un’integrazione al contributo, rimasta senza risposta

Il consigliere comunale Damiano De Simone, insieme con il gruppo di Forza Italia, critica duramente l’amministrazione comunale per la disparità di trattamento tra i quartieri della città. In particolare, denuncia lo stanziamento di soli 10.000 euro per la festa di San Corrado alla Mazzarrona, rispetto ai 40.000 euro destinati alla festa di Sant’Anna a Belvedere.

“Non ci possono essere cittadini e quartieri di serie A e serie B – dichiara De Simone – La Mazzarrona merita rispetto come ogni altra parte della città.”

Il consigliere aveva proposto un’integrazione al contributo, rimasta senza risposta. “Questa mancanza – aggiunge – dimostra l’indifferenza verso un quartiere che vive già molte fragilità.”

De Simone ribadisce che valori come equità, coesione e trasparenza devono restare centrali nella politica cittadina, criticando un approccio che relega il Consiglio comunale a semplice ratificatore di decisioni già prese. “Il Consiglio deve tornare ad essere il luogo del confronto vero e della costruzione condivisa del futuro della città.”


