Siracusa, feste di quartiere. De Simone: “Per Mazzarrona un trattamento di serie B”

Il consigliere comunale Damiano De Simone, insieme con il gruppo di Forza Italia, critica duramente l’amministrazione comunale per la disparità di trattamento tra i quartieri della città. In particolare, denuncia lo stanziamento di soli 10.000 euro per la festa di San Corrado alla Mazzarrona, rispetto ai 40.000 euro destinati alla festa di Sant’Anna a Belvedere.
“Non ci possono essere cittadini e quartieri di serie A e serie B – dichiara De Simone – La Mazzarrona merita rispetto come ogni altra parte della città.”
Il consigliere aveva proposto un’integrazione al contributo, rimasta senza risposta. “Questa mancanza – aggiunge – dimostra l’indifferenza verso un quartiere che vive già molte fragilità.”
De Simone ribadisce che valori come equità, coesione e trasparenza devono restare centrali nella politica cittadina, criticando un approccio che relega il Consiglio comunale a semplice ratificatore di decisioni già prese. “Il Consiglio deve tornare ad essere il luogo del confronto vero e della costruzione condivisa del futuro della città.”
