Siracusa, festival Capodieci: 4 giorni tra studi, teatro, scuole e natura

“Un festival che vuole omaggiare la figura di Monsignor Giuseppe Maria Capodieci che tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento ha realizzato una collezione di 54 volumi, vere e proprie testimonianze dirette della città di Siracusa dell’epoca”. Con queste parole don Helenio Schettini, direttore della Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, presenta il Festival Capodieci, Nello studio del Canonico – Gli antichi Monumenti di Siracusa.

Quattro giorni tra studi, teatro, scuole e natura dal 12 al 15 marzo a Siracusa: momenti destinati alle studio e all’approfondimento delle opere di Capodieci, incontri dedicati alle scuole, uno spettacolo teatrale.

Un appuntamento, che si articolerà nei locali della Biblioteca Alagoniana, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio di via della Conciliazione e nel salone San Zosimo in piazza Minerva, promosso dalla Biblioteca Arcivescovile Alagoniana in collaborazione con l’associazione culturale “Opera”.

Il festival sarà presentato venerdì 6 marzo alle 9.45 nei locali della Biblioteca Alagoniana (ingresso da piazza Duomo 5) da don Helenio Schettini; da Carlo Passanisi dell’associazione culturale “Opera”; da Giovanna Strano, dirigente dell’Istituto di Istruzione superiore secondaria “A. Gagini”; da Virginia Zaccaria di Confcommercio Siracusa e dal dirigente Giacomo Cascio per il Comune di Siracusa.