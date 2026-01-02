Siracusa, fiamme dentro un bar: indagini in corso

Un incendio è divampato questa sera all’interno di un bar situato in viale Zecchino.

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, avrebbero provocato ingenti danni ai locali, ma fortunatamente non si registerebbero feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, oltre alle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine dell’incendio; al momento non si esclude alcuna ipotesi.