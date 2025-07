Un altro incendio alla Mazzarrona, dopo quello di martedì notte al largo Luciano Russo che ha coinvolto alcune auto.

È accaduto ieri sera in via Luigi De Caprio, intorno alle 22, quando le sterpaglie sono andate in fiamme (si tratta presumibilmente di un atto doloso), minacciando le abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio.