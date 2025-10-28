Siracusa, Fiera dei Morti 2025, scattano divieti e modifiche alla viabilità

In occasione della tradizionale Fiera dei Morti 2025, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, il Comune di Siracusa ha emanato un’apposita ordinanza con la quale dispone interdizioni al transito e alla sosta in alcune delle principali arterie cittadine.

Le limitazioni riguarderanno in particolare corso Umberto I, Foro Siracusano e viale Montedoro, dove verranno allestiti gli stand fieristici.

Nel dettaglio dalla mezzanotte del 29 ottobre alle 12 del 3 novembre è stato disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta (ambo i lati) in corso Umberto I, nel tratto tra via A. Rizza e la bretella est di Foro Siracusano (lato piazzale G. Marconi), nella bretella ovest del Foro Siracusano (tra via Malta e via A. Diaz) e in viale Montedoro (tra via A. Rizza e Foro Siracusano).

Dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, disposto il divieto di sosta 0-24 (ambo i lati) in corso Umberto I tra i civici 138 e 142, fatta eccezione per i mezzi del trasporto pubblico locale. Infine il 2 novembre, dalle 9 alle 13, in piazza Pantheon sarà in vigore il divieto di sosta sul lato sinistro, riservato alle Vespe d’Epoca che prenderanno parte all’iniziativa collaterale alla Fiera.

Sono inoltre previste deviazioni obbligatorie alla circolazione. I veicoli provenienti da corso Umberto e diretti verso piazzale Marconi dovranno deviare su viale Regina Margherita, quindi su viale A. Diaz e via Catania. Da viale Montedoro si dovrà svoltare a sinistra su via A. Rizza, mentre da via Malta obbligo di proseguire dritto all’incrocio con via Somalia, mentre da via Somalia obbligo di svolta a destra su via Malta.

Le modifiche resteranno in vigore fino al 3 novembre, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.