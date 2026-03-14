Siracusa, Filippo Scerra eletto nel Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle

Il parlamentare siracusano Filippo Scerra, già Questore della Camera dei Deputati, è stato eletto nel Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle, l’organismo chiamato a garantire il rispetto delle regole e dei valori all’interno della comunità pentastellata.

Un risultato che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro e dell’impegno di questi anni, tra attività parlamentare e partecipazione alla vita della comunità nazionale del M5S.

“Sono orgoglioso di fare parte della splendida famiglia del Movimento 5 Stelle, una comunità che mi ha dato tanto e alla quale ho sempre cercato di restituire il massimo impegno possibile, ogni giorno, sia nell’attivismo sia nel lavoro in Parlamento“, commenta Scerra.

“L’elezione nel Collegio dei Probiviri è motivo di grande orgoglio e di forte responsabilità. E sarà per me una nuova occasione per mantenere un contatto diretto con gli iscritti, contribuendo a mantenere sana e forte la nostra comunità. Sempre al servizio del nostro Movimento“.

Scerra, con un post sui social, ha voluto ringraziare gli iscritti del Movimento 5 Stelle per il voto espresso e la fiducia dimostrata.