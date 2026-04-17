Siracusa, fine settimana all’insegna delle esercitazioni di Protezione Civile

Fine settimana all’insegna di una utile esercitazione di Protezione Civile, a Siracusa. Sabato 18 e domenica 19 aprile, volontari e associazioni testeranno la loro operatività in caso di emergenze e calamità, allestendo una tendopoli in via piazza Armerina, nell’area compresa tra il campo sportivo Erg e l’istituto superiore Gagini. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Siracusa e del Dipartimento regionale di Protezione Civile, con organizzazione affidata a Nuova Acropoli.

“Queste esercitazioni rappresentano un momento fondamentale per verificare sul campo la capacità di risposta del sistema di Protezione Civile ed il coordinamento tra le diverse realtà coinvolte”, sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò. “Prepararsi alle emergenze significa investire sulla sicurezza della comunità attraverso formazione, collaborazione e spirito di servizio”.

Nello scenario di simulazione previsto dall’esercitazione, sono in programma anche azioni di ricerca e soccorso di persone disperse ed esercitazioni antincendio. “Il lavoro dei volontari è prezioso e insostituibile. Occasioni come questa consentono di affinare le tecniche operative e soprattutto di rafforzare quella rete di solidarietà e intervento che, in caso di necessità, diventa determinante. Invitiamo i cittadini a guardare con attenzione a queste attività, che testimoniano l’impegno quotidiano per la tutela del territorio”, conclude Imbrò.