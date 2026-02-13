Siracusa, finge incidente e si fa consegnare 50 euro: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato un 20enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, per una truffa commessa ai danni di un’automobilista di 74 anni.

Il giovane, dopo avere simulato una collisione con l’autovettura condotta dal 74enne, si è fatto consegnare dall’anziano 50 euro quale risarcimento per i presunti danni alla carrozzeria della sua autovettura.

Tuttavia l’anziano, resosi conto che si trattava di una truffa, ha immediatamente denunciato l’episodio ai Carabinieri di Belvedere che, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza comunale e grazie alle dichiarazioni rese dai testimoni, hanno identificato e denunciato il truffatore, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Nel corso degli accertamenti è stato inoltre appurato che il 20enne aveva violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Siracusa, cui era sottoposto.