Siracusa, finiti i lavori sulla copertura, ma il parquet è rovinato. Gara ad aprile per il secondo lotto e palazzetto chiuso ancora un anno

La IV Commissione consiliare del Comune di Siracusa, presieduta dal consigliere Ivan Scimonelli, ha effettuato oggi un sopralluogo al Palazzetto dello Sport “Concetto Lo Bello” per fare il punto su due interventi considerati strategici: da un lato la riqualificazione impiantistica e la messa in sicurezza, dall’altro la ristrutturazione con adeguamento energetico e riadattamento per le attività sportive.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il dirigente di settore, il RUP e il direttore dei lavori, con l’obiettivo di acquisire un aggiornamento puntuale sullo stato dei cantieri e sui tempi previsti per riportare l’impianto alla piena funzionalità.

Il presidente Scimonelli ha ribadito l’urgenza, per la città, di rendere finalmente fruibile un impianto da 2.700 posti a sedere, ritenuto fondamentale per consentire alle società sportive siracusane di tornare a giocare in casa, garantendo continuità alle attività agonistiche e offrendo un supporto strutturale al movimento sportivo locale.

Dal sopralluogo è emerso che i lavori sulla copertura risultano conclusi e che, al momento, non si registrerebbero più infiltrazioni anche se il campo da gioco sarebbe stato rovinato dalle piogge filtrate durante le operazioni di rifacimento. Per questo pare che l’amministrazione stia valutando l’attivazione della polizza della ditta esecutrice per coprire i costi legati al ripristino del campo e ai danni alla palestra sottostante, causati proprio dalle precedenti infiltrazioni.

Sul secondo intervento – quello più ampio – i tecnici avrebbero indicato una prospettiva ancora lunga. Si tratta di lavori che includono efficientamento energetico, campo da gioco omologato, nuovi posti sugli spalti, ma anche servizi igienici, docce, spogliatoi, vie di uscita, oltre al piano di sicurezza.

L’iter della gara, secondo le informazioni raccolte, potrebbe arrivare a conclusione con aggiudicazione entro fine aprile. A quel punto partirebbe un cantiere stimato in circa un anno di lavori, con la conseguenza che il palazzetto potrebbe rimanere chiuso per almeno un altro anno.

“Accanto al quadro tecnico, durante la visita è emersa anche una criticità di natura politica – sottolinea il consigliere Scimonelli -. Al sopralluogo erano presenti i tecnici comunali, ma non un rappresentante politico con delega e capacità decisionale sul tema. Un’assenza che rende più difficile aprire un confronto su programmazione, priorità e tempi, proprio mentre la città attende il ritorno alla piena operatività di uno degli impianti sportivi più importanti”.