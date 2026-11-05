Siracusa, finiti i lavori sulle condotte del Teracati. Domani tocca a Tremilia

Attualità · RETE IDRICA

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Aretusacque comunica che si sono conclusi con esito positivo gli interventi programmati sul sistema idrico Dammusi-Teracati, avviati nella mattinata odierna nell’ambito del piano straordinario di ricerca e riduzione delle perdite sulla rete cittadina.

Le lavorazioni, eseguite contemporaneamente da più squadre specializzate sui diversi punti individuati dai tecnici, hanno consentito di intervenire sulle criticità riscontrate lungo le condotte di adduzione che alimentano i serbatoi di Teracati, riducendo sensibilmente sia i disservizi sia i tempi complessivi delle operazioni.

È attualmente in corso la graduale rimessa in esercizio delle infrastrutture e il ripristino dei flussi idrici verso la rete di distribuzione. Come avviene in questi casi, il ritorno alle normali condizioni di servizio richiede alcune ore tecniche necessarie al riempimento delle condotte e alla stabilizzazione delle pressioni.

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Per quanto riguarda il quartiere Borgata, alimentato dal sistema interessato dalle lavorazioni, la completa stabilizzazione del servizio è prevista entro la serata di oggi.

A condizione che le situazione climatica lo permetta, rimane confermato l’intervento previsto nella giornata di domani alle 10 sulla condotta di adduzione proveniente dal campo pozzi San Nicola, infrastruttura questa che alimenta il serbatoio di Bufalaro Basso.

L’operazione, particolarmente complessa, è finalizzata alla riattivazione dell’alimentazione proveniente dal pozzo della zona di Tremmilia e richiederà la demolizione di un pozzetto esistente per consentire la messa a nudo della condotta DN600, il successivo svuotamento della stessa, l’installazione di una fascia di riparazione e la successiva rimessa in esercizio dell’infrastruttura.

Anche in questo caso saranno impiegate contemporaneamente più maestranze per contenere i tempi di esecuzione e limitare il più possibile gli impatti sul servizio. La durata stimata dell’intervento è di circa tre ore.

Le aree potenzialmente interessate da temporanei cali di pressione o disservizi durante le operazioni sono: Pizzuta, Scala Greca, Santa Panagia, Zecchino, Grottasanta, Tunisi, Mazzarrona e le zone limitrofe.

Aretusacque continuerà a monitorare costantemente l’andamento delle attività e provvederà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza sull’evoluzione dell’intervento e sui tempi di completo ripristino del servizio.