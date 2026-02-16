Siracusa, fino a venerdì a senso unico un tratto di via Necropoli Grotticelle

A causa di lavori sulle rete Enel, fino a venerdì prossimo cambia la mobilità in un tratto delle vie Necropoli Grotticelle e Carlo Forlanini.
Nel dettaglio, in via Necropoli Grotticelle, a partire dall’incrocio con via Forlanini, si precede a senso unico e solo in direzione di viale Teracati. Nel stesso tratto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.
Il divieto di sosta sarà attivato anche in via Carlo Forlanini nel tratto tra via Galermi e via Necropoli Grotticelle. Potranno parcheggiare solo i mezzi autorizzati e quelli che dispongono di uno stallo autorizzato a servizio della persona. La circolazione nei due sensi di marcia sarà regolamentata dal personale del cantiere.
