Siracusa, fino a venerdì a senso unico un tratto di via Necropoli Grotticelle

A causa di lavori sulle rete Enel, fino a venerdì prossimo cambia la mobilità in un tratto delle vie Necropoli Grotticelle e Carlo Forlanini.

​Nel dettaglio, in via Necropoli Grotticelle, a partire dall’incrocio con via Forlanini, si precede a senso unico e solo in direzione di viale Teracati. Nel stesso tratto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi.

​Il divieto di sosta sarà attivato anche in via Carlo Forlanini nel tratto tra via Galermi e via Necropoli Grotticelle. Potranno parcheggiare solo i mezzi autorizzati e quelli che dispongono di uno stallo autorizzato a servizio della persona. La circolazione nei due sensi di marcia sarà regolamentata dal personale del cantiere.