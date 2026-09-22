Siracusa, firmati i patti per la sicurezza urbana con 6 Comuni sulla videosorveglianza

Attualità · PREFETTURA SIRACUSA

Il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ha sottoscritto i Patti per la sicurezza urbana con i Sindaci dei Comuni di Avola, Buccheri, Floridia, Francofonte, Melilli e Sortino, nell’ambito della procedura avviata dal Ministero dell’Interno per il finanziamento di sistemi di videosorveglianza.

Le progettualità presentate dai sei Comuni erano state approvate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella riunione del 17 settembre scorso, all’esito dell’esame delle specifiche esigenze di sicurezza dei territori interessati.

I Patti sono finalizzati a rafforzare la collaborazione tra Prefettura, Forze di polizia e Amministrazioni comunali e a potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria, attraverso l’installazione e l’implementazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree maggiormente sensibili dei rispettivi territori.

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L’attuazione delle progettualità consentirà di consolidare le attività di controllo del territorio e di valorizzare il patrimonio di immagini e informazioni acquisibili attraverso i sistemi comunali, quale supporto alle attività di prevenzione e di intervento delle Forze di polizia.

Nel corso del Comitato del 17 settembre è stata, inoltre, prospettata una ulteriore evoluzione del sistema, attraverso una progressiva integrazione tra le reti di videosorveglianza comunali e le sale operative delle Forze di polizia, mediante il possibile ribaltamento delle immagini direttamente presso le relative centrali operative. Tale obiettivo, da sviluppare in una fase successiva, è volto a rendere sempre più efficace e tempestivo l’utilizzo della videosorveglianza nell’ambito del controllo del territorio.

I Patti e le relative progettualità saranno ora trasmessi al Ministero dell’Interno per gli adempimenti di competenza, all’esito dei quali sarà definita la graduatoria nazionale dei Comuni ammessi al finanziamento, secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2026.