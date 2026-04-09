Siracusa, firmato protocollo per l’inclusione sociale delle persone in misura alternativa alla detenzione

È stato sottoscritto oggi, nella sede dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Siracusa, un protocollo di intesa tra ULEPE, l’Associazione di Volontariato penitenziario Onesimo OdV e la Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Priolo Gargallo.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare i percorsi di inclusione sociale delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, attraverso un accompagnamento concreto e strutturato sul territorio.

In una prima fase, il progetto prevede la presa in carico di un massimo di due persone per volta, con interventi mirati e personalizzati, concentrati inizialmente nel Comune di Priolo Gargallo e, successivamente, estendibili alla provincia di Siracusa.

Il protocollo prevede: sostegno relazionale e orientamento individuale, supporto alle famiglie in condizioni di fragilità, coinvolgimento in attività sociali e solidalii, sviluppo di un “Centro di accoglienza detenuti” come presidio territoriale stabile.

Elemento centrale dell’accordo è la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi credibili di reinserimento e riduzione della recidiva. L’ULEPE garantirà il coordinamento istituzionale e l’integrazione con i programmi individualizzati, mentre Onesimo OdV e la Chiesa ADI metteranno a disposizione volontari, risorse e strutture operative. L’intervento si fonda anche su un approccio che riconosce il valore della persona oltre il proprio passato, promuovendo percorsi di cambiamento reale attraverso relazioni significative e responsabili.