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Siracusa, firmato protocollo per l’inclusione sociale delle persone in misura alternativa alla detenzione

In una prima fase, il progetto prevede la presa in carico di un massimo di due persone per volta

In una prima fase, il progetto prevede la presa in carico di un massimo di due persone per volta

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È stato sottoscritto oggi, nella sede dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Siracusa, un protocollo di intesa tra ULEPE, l’Associazione di Volontariato penitenziario Onesimo OdV e la Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Priolo Gargallo.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare i percorsi di inclusione sociale delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, attraverso un accompagnamento concreto e strutturato sul territorio.

In una prima fase, il progetto prevede la presa in carico di un massimo di due persone per volta, con interventi mirati e personalizzati, concentrati inizialmente nel Comune di Priolo Gargallo e, successivamente, estendibili alla provincia di Siracusa.

Il protocollo prevede: sostegno relazionale e orientamento individuale, supporto alle famiglie in condizioni di fragilità, coinvolgimento in attività sociali e solidalii, sviluppo di un “Centro di accoglienza detenuti” come presidio territoriale stabile.

Elemento centrale dell’accordo è la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire percorsi credibili di reinserimento e riduzione della recidiva. L’ULEPE garantirà il coordinamento istituzionale e l’integrazione con i programmi individualizzati, mentre Onesimo OdV e la Chiesa ADI metteranno a disposizione volontari, risorse e strutture operative. L’intervento si fonda anche su un approccio che riconosce il valore della persona oltre il proprio passato, promuovendo percorsi di cambiamento reale attraverso relazioni significative e responsabili.


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