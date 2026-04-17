Siracusa, focus su rischi e imprese: a Confindustria il seminario su assicurazioni e nuove sfide

Si è svolto nel pomeriggio, nella sede di Confindustria Siracusa, il seminario dal titolo “Risk management assicurativo e soluzioni per le imprese”, un momento di approfondimento dedicato alle nuove sfide che le aziende si trovano ad affrontare in un contesto sempre più complesso e in continua evoluzione. Al centro dell’incontro, i temi della gestione del rischio, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e della sicurezza, elementi che stanno ridefinendo profondamente il modo di fare impresa.

Le aziende oggi operano in uno scenario caratterizzato da rischi molteplici: economici, normativi, geopolitici e ambientali. A questi si aggiungono le nuove vulnerabilità legate al lavoro da remoto, alla migrazione al cloud e alla crescente esposizione agli attacchi informatici.

Un quadro che rende sempre più centrale il ruolo del risk management e delle coperture assicurative, non solo come tutela ma come leva strategica per la sostenibilità aziendale.

A sottolinearlo è stato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha offerto una lettura ampia e articolata del momento storico che le imprese stanno attraversando: “Oggi parlare di sostenibilità aziendale significa inevitabilmente parlare di gestione del rischio. Non siamo più davanti ai rischi tradizionali, statici, prevedibili: oggi le imprese devono confrontarsi con rischi dinamici, che cambiano continuamente. Pensiamo ai rischi climatici, che ormai sono una componente strutturale e devono essere assicurati; ai rischi economici, fortemente condizionati da scenari internazionali instabili; o ancora alle tensioni geopolitiche che, di settimana in settimana, modificano gli equilibri e impattano direttamente sulle aziende”.

Reale ha poi sottolineato il ruolo di accompagnamento svolto da Confindustria. “Il nostro compito è mettere le imprese nelle condizioni di comprendere fino in fondo questo scenario, conoscere gli strumenti disponibili – dalle compagnie assicurative ai broker – e costruire una visione di medio-lungo periodo. Oggi non basta più rincorrere la tecnologia: bisogna affiancare all’innovazione una adeguata tutela assicurativa”.

Un passaggio chiave anche sul tema dell’adattamento. “In un mondo così veloce – ha detto il presidente di Confindustria -, restare fermi anche solo un anno può significare uscire dal mercato o trovarsi in una situazione non più gestibile. La capacità degli imprenditori sta proprio nell’adattarsi. Oggi parliamo di cybersecurity, di intelligenza artificiale, di scenari impensabili fino a vent’anni fa: tutto questo è già realtà e le imprese devono essere pronte non solo a utilizzarlo, ma anche a difendersi dai rischi che comporta”.

Un approccio più tecnico è stato invece delineato da Giovanni Musso, vice presidente degli imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa che ha evidenziato l’evoluzione profonda del concetto stesso di gestione del rischio. “Oggi il risk management – ha detto Musso – non è più una semplice attività di copertura dei rischi o di protezione dei beni aziendali. Stiamo andando verso un modello molto più evoluto, che potremmo definire ‘enterprise risk management’, cioè una gestione integrata che coinvolge tutti i dipartimenti dell’azienda”.

Musso ha spiegato come il cambiamento riguardi soprattutto il passaggio da una logica reattiva a una preventiva. “La vera sfida è prevenire i rischi, non limitarci a trasferirli alle assicurazioni. Tutto ciò che può essere gestito internamente deve essere affrontato con competenze, organizzazione e processi. Solo la parte residuale del rischio va trasferita a terzi, evitando costi inutili e inefficienze”.

Un altro aspetto centrale è quello organizzativo. “Bisogna superare i cosiddetti ‘silos’ aziendali, che rappresentano vere e proprie barriere informative tra reparti. Il rischio, oggi, è trasversale e richiede una visione manageriale complessiva. Questo significa integrare competenze, condividere informazioni e costruire un sistema aziendale capace di reagire in modo coordinato”.

Infine, Musso ha richiamato l’attenzione sui nuovi rischi emergenti. “Parliamo di cyber risk, di eventi catastrofali, di variabili difficilmente prevedibili. Alcuni di questi non possono essere evitati, ma molti altri sì. Ed è proprio lì che si gioca la partita: sulla capacità dell’impresa di organizzarsi, prevenire e gestire il rischio prima ancora che si trasformi in danno”.

Presente anche Antonio Fiannacca, rappresentante della società di brokeraggio Howden, che ha illustrato il contributo del settore assicurativo nell’accompagnare le imprese nella gestione dei rischi.

Un focus particolare è stato dedicato ai rischi emergenti, come quelli cyber, tema approfondito da Anthea Vasta: “Il nostro approccio – ha spiegato – parte dall’analisi e dalla mappatura dei rischi aziendali, per poi trasferire al mercato assicurativo solo la parte residuale”. Vasta che durante il convegno ha anche spiegato come alcune coperture siano già obbligatorie per legge, soprattutto in settori specifici o per determinate dimensioni aziendali

L’incontro ha ribadito un concetto chiave: il risk management non è più un elemento accessorio, ma una componente strategica per la competitività e la sopravvivenza delle imprese. Ancor di più oggi, in un contesto in cui i rischi evolvono rapidamente, e la capacità di adattarsi, prevenire e proteggere il proprio business rappresenta uno dei principali fattori di successo.