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Siracusa, focus sull’ozono: convegno a Confindustria per confrontare i territori

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sul tema dell’ozono e delle sue implicazioni ambientali, con un confronto tra diverse realtà territoriali

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sul tema dell’ozono e delle sue implicazioni ambientali, con un confronto tra diverse realtà territoriali

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Si terrà il 29 aprile 2026 alle 10, nella sede di Confindustria Siracusa (Sala Gianformaggio), il convegno dal titolo “Ozono, un grattacapo all’italiana? Facciamo un confronto tra territori”, promosso da CIPA – Associazione Protezione Ambiente Siracusa e Confindustria Siracusa.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sul tema dell’ozono e delle sue implicazioni ambientali, con un confronto tra diverse realtà territoriali.

Il programma prevede alle 10 la registrazione dei partecipanti, seguita alle 10:30 dai saluti istituzionali. Alle 10:50 l’introduzione sarà affidata a Gianmarco Reale, presidente di Confindustria Siracusa.

A seguire, alle 11:20, l’intervento “Ozono a Torino” con Gianni d’Amore, direttore tecnico di ARPA Piemonte, mentre alle 11:50 si parlerà di “Ozono a Siracusa” con Michele Lazzaro, presidente CIPA Siracusa.

La mattinata proseguirà con una discussione alle 12:20 e si concluderà con un light lunch previsto per le 12:50.


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