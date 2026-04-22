Siracusa, focus sull’ozono: convegno a Confindustria per confrontare i territori

Si terrà il 29 aprile 2026 alle 10, nella sede di Confindustria Siracusa (Sala Gianformaggio), il convegno dal titolo “Ozono, un grattacapo all’italiana? Facciamo un confronto tra territori”, promosso da CIPA – Associazione Protezione Ambiente Siracusa e Confindustria Siracusa.
L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sul tema dell’ozono e delle sue implicazioni ambientali, con un confronto tra diverse realtà territoriali.
Il programma prevede alle 10 la registrazione dei partecipanti, seguita alle 10:30 dai saluti istituzionali. Alle 10:50 l’introduzione sarà affidata a Gianmarco Reale, presidente di Confindustria Siracusa.
A seguire, alle 11:20, l’intervento “Ozono a Torino” con Gianni d’Amore, direttore tecnico di ARPA Piemonte, mentre alle 11:50 si parlerà di “Ozono a Siracusa” con Michele Lazzaro, presidente CIPA Siracusa.
La mattinata proseguirà con una discussione alle 12:20 e si concluderà con un light lunch previsto per le 12:50.
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