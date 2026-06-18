Siracusa, fondi nazionali e disservizi: il Forum provinciale per l’acqua torna in piazza

“Il quadro della gestione idrica nella nostra provincia è caratterizzato da frequenti disservizi, alta dispersione di acqua lungo le condotte e impianti di depurazione, in molti casi, fuori norma. In questo scenario critico, la notizia della mancata partecipazione del nostro territorio dai finanziamenti del bando nazionale SFNIISSI rappresenta un duro colpo alle speranze di risanamento della rete”.

Così Alessandro Acquaviva, del Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, annunciando una manifestazione in piazza Archimede venerdí 19 Giugno alle 9.30 sotto il palazzo della Prefettura

“Non si tratta di una questione burocratica, ma della perdita di una quota parte di un fondo da 1 miliardo di euro, concepito specificamente per modernizzare gli impianti e ridurre gli sprechi idrici nel Mezzogiorno. Una miopia gestionale che il nostro territorio non poteva permettersi. Come Forum provinciale per l’acqua pubblica, – dice ancora – riteniamo inevitabile evidenziare le responsabilitá dei due soggetti di governance del territorio, ATI Siracusa, che ha mancato la sua funzione principale, la pianificazione, e Aretusacque S.P.A. , il nuovo gestore che è stato presentato come soggetto dotato di lunga esperienza e competenza ma che a tutt’oggi non ha preso in carico la rete. Dov’era Assenza e il Consiglio di Sorveglianza della società, insediato da un anno per monitorare e indirizzare le scelte strategiche, mentre questa opportunità sfumava?”

“La conseguenza di questo stallo ricadrà direttamente sulle spalle di utenti, famiglie e imprese siracusane. Per realizzare i lavori previsti nel piano d’ ambito, si dovrà ricorrere alla tariffa ordinaria, con il rischio di vedere lievitare i costi nelle bollette dei cittadini a fronte di servizi che restano carenti. – dichiara Acquaviva – La nostra non è una contestazione di parte, ma una richiesta di responsabilità per la tutela di un bene comune. Chi gestisce il servizio idrico e chi rappresenta gli enti locali ha il dovere di rompere il silenzio, uscire dalle stanze decisionali e spiegare alla cittá e alla provincia di Siracusa per quali ragioni tecniche e gestionali si è perso un treno cosí importante”