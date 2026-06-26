Siracusa, Fontane Bianche, Parco Archeologico, via Mazzanti e Piano della Sosta: FdI chiede conto delle scelte dell’amministrazione

Nel prossimo question time il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia porterà in aula una serie di interrogazioni su temi che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini, il decoro urbano, la mobilità, il turismo, la sicurezza e la capacità dell’Amministrazione di programmare il futuro della città.

Si parte da Fontane Bianche, una delle località balneari più importanti e conosciute del territorio siracusano. “Da anni assistiamo al progressivo degrado di viale dei Lidi e delle principali infrastrutture della frazione – dice il consigliere comunale di FdI, Paolo Cavallaro – Ciò che preoccupa maggiormente non è soltanto lo stato attuale dei luoghi, ma l’assenza di una chiara idea di sviluppo e valorizzazione. Non si intravede alcun progetto organico capace di rilanciare Fontane Bianche, migliorarne l’accessibilità, il decoro urbano, i servizi e l’attrattività turistica. Una delle principali porte d’ingresso del turismo siracusano continua a non essere considerata una priorità strategica”.

Si affronta poi il caso del parcheggio di via Mazzanti, una struttura costata milioni di euro che continua a non essere pienamente utilizzata: “Oltre alla mancata entrata in esercizio dell’opera, desta preoccupazione la situazione dei piani sottostanti, dove risultano accumulati rifiuti, materiali di risulta e parti di autoveicoli, in un contesto di evidente degrado che richiede un immediato intervento di bonifica. Chiederemo inoltre quali siano le reali prospettive di utilizzo della struttura e se l’Amministrazione intenda finalmente trasformarla in un vero parcheggio di interscambio al servizio della città e del centro storico”.

Sul fronte ambientale si chiederanno spiegazioni sul mancato impiego degli ispettori ambientali. “Esiste un regolamento comunale, esistono nomine, attività formative e attribuzioni di funzioni, ma il servizio non risulta concretamente operativo – sottolinea Cavallaro -. In una città che continua a confrontarsi con errati conferimenti dei rifiuti, abbandoni incontrollati e carrellati lasciati stabilmente sul suolo pubblico, appare difficile comprendere perché uno strumento previsto proprio per attività di prevenzione, controllo e sensibilizzazione continui a rimanere inutilizzato”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al nuovo Piano della Sosta. “Una riforma destinata a modificare in maniera significativa la mobilità cittadina, le aree di sosta, le condizioni di accesso a diverse zone della città e le abitudini quotidiane di residenti, lavoratori e operatori economici non può essere elaborata nelle stanze della Giunta senza il coinvolgimento del Consiglio comunale – aggiunge il consigliere di FdI – Chiederemo di conoscere quale sarà l’iter di approvazione e se l’Amministrazione intenda garantire un reale confronto democratico prima di assumere decisioni che avranno effetti sull’intera città”.

Si interrogherà l’Amministrazione sull’utilizzo delle risorse provenienti dagli introiti del Parco Archeologico. Ogni anno vengono trasferite al Comune somme significative che dovrebbero contribuire a migliorare l’accoglienza turistica, il decoro urbano, la mobilità e la valorizzazione culturale: “eppure, nonostante queste risorse, continuano a registrarsi diffuse situazioni di incuria nelle aree circostanti i principali siti archeologici cittadini e lungo molti dei percorsi frequentati dai visitatori. È quindi doveroso verificare come questi fondi siano stati impiegati e quali risultati concreti abbiano prodotto per la città”.

Infine si torna sul tema della sicurezza di impianti sportivi e scuole. “Abbiamo già ricevuto una prima risposta da parte dell’Amministrazione, ma soltanto parziale. Sono state infatti fornite informazioni limitatamente ad alcuni impianti sportivi, senza affrontare il tema degli istituti scolastici e senza chiarire quali misure di custodia e vigilanza siano previste per prevenire atti vandalici e danneggiamenti. Per questa ragione chiederemo ulteriori chiarimenti in aula – conclude Cavallaro – Il ruolo dell’opposizione non è quello di limitarsi alla denuncia dei problemi, ma di esercitare un controllo serio sull’operato dell’Amministrazione, avanzare proposte e contribuire al miglioramento della città. In questi anni abbiamo spesso ricevuto risposte incomplete, tardive o non pienamente soddisfacenti. Ciò nonostante, abbiamo continuato con determinazione a portare all’attenzione dell’Amministrazione questioni concrete, criticità segnalate dai cittadini e proposte di soluzione. Più volte abbiamo potuto constatare che idee, suggerimenti e iniziative avanzate da Fratelli d’Italia, inizialmente ignorate o sottovalutate, sono state successivamente recepite e tradotte in atti e interventi amministrativi. È anche per questa ragione che continueremo a svolgere il nostro lavoro con serietà e spirito costruttivo, ponendo domande, chiedendo chiarimenti, formulando proposte e verificando che agli annunci seguano risultati concreti. Perché il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma contribuire a costruire una Siracusa più efficiente, più decorosa e più vicina alle esigenze dei cittadini”.