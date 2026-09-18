Siracusa, formazione di manovre salvavita al XII Comprensivo di Belvedere

Attualità · Il progetto

Nell’ambito del progetto di democrazia partecipata “Belvedere nel Cuore” continua passo dopo passo il progetto formativo all’insegna della diffusione di manovre salvavita di rianimazione cardio polmonare attraverso il Progetto BLS – Basic life support promosso dall’associazione Ambiente e Salute Odv – Ets – AssoFormatori.

Al Corso BLS stavolta coinvolti trentacinque partecipanti tra insegnanti del XII Comprensivo, dipendenti comunali delle Biblioteche del Comune di Siracusa e diversi cittadini residente nel quartiere. L’attività Formativa è stata curata dal Formatore Nazionale Giuseppe Laurettini coaudivato dall’Avvocato Tiziana Laurettini curando gli aspetti normativi, la Dott.ssa Laura Monteleone – Psicologa e Psicoterapeuta curando gli aspetti di ansia e paure nell’ambito emergenziale e gli Istruttori Antonino Lentinello, Rosy Guastella, Simone Giuca, Guido Silverio Scorciapino, Sebastiano Cutrali, Palma Maria Tata e gli Assistenti istruttori Giovanni Bottaro, Ugo Alì e Mariella Italia.

I corsisti, hanno imparato le tecniche di BLS – Basic Life Support secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”, attivare la “catena della sopravvivenza”, a gestire e fronteggiare un’emergenza attraverso il riconoscimento di un arresto cardiaco, allertare il servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e a praticare una RCP- rianimazione cardio polmonare, a gestire una sindrome da sommersione e visione di un defbrillatore.

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È stato affrontato anche l’argomento riguardante la posizione laterale di sicurezza, il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich. In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici ad alta tecnologia. E tutti i partecipanti hanno ricevuto il brevetto internazionale.

Il Progetto di Democrazia Partecipata, ideato secondo standard internazionali dalla ODV ha già visto l’installazione di ben quattro Defibrillatori c/o il Panificio Carbè in Piazza Bonanno, Farmacia Di Luca in via Indipendenza, Circoscrizione di Quartiere – Biblioteca e Polizia Municipale in Piazza Eurialo, Associazione Ambiente e Salute ODV – VAB, quale Dae itinerante presente in tutte le attività associative ed emergenze e la formazione di oltre cento operatori BLSD e cento operatori BLS “First Responders di Comunità. Hanno preso parte commercianti, insegnanti, dipendenti comunali, agenti di Polizia Locale, volontari di associazioni e cittadini. Comunità virtuosa pronta a fare la differenza in caso di necessità.