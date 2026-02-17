Siracusa, forti raffiche di vento: dalla Protezione Civile le indicazioni su come comportarsi

Giornata caratterizzata da forti raffiche di vento su Siracusa, con il conseguente intervento degli uffici della Protezione Civile del Comune di Siracusa che hanno diffuso una serie di raccomandazioni rivolte alla cittadinanza per ridurre i rischi legati a venti intensi e mareggiate.

L’invito, diffuso dal Comune di Siracusa, riguarda in particolare i comportamenti da adottare all’aperto, in ambiente urbano, lungo le aree costiere e all’interno delle abitazioni. La Protezione Civile raccomanda di evitare zone esposte dove potrebbero cadere oggetti sospesi o non adeguatamente fissati, come vasi o tegole. Particolare attenzione deve essere prestata nelle aree verdi e nelle strade alberate, dove il rischio principale è rappresentato dalla caduta di rami, anche di grandi dimensioni.

Per chi è alla guida, è fondamentale moderare la velocità e prestare attenzione soprattutto nei tratti più esposti, come viadotti e uscite di gallerie. Maggiormente vulnerabili alle raffiche risultano furgoni, mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, al vento si associa il rischio mareggiate, soprattutto in presenza di correnti perpendicolari alla costa. Si raccomanda quindi di evitare soste su lungomare, moli e pontili, non praticare balneazione e mettere in sicurezza imbarcazioni e strutture presenti nelle aree portuali.

È importante fissare o mettere al riparo tutti gli oggetti presenti su balconi, davanzali e tetti che potrebbero essere spostati dal vento, come vasi, antenne o coperture non ancorate correttamente.

In caso di necessità, la cittadinanza può contattare:

Numero unico emergenze 112

Vigili del Fuoco – 115

Emergenza sanitaria – 118

Guardia Costiera – 1530

Corpo Forestale – 1515

Per emergenze locali e supporto operativo:

Sala operativa Protezione Civile comunale – 0931 449211

Numero verde Protezione Civile comunale – 800 187500

Protezione Civile Regione Siciliana – 800 404040

Prefettura di Siracusa – 0931 729111

Polizia Municipale di Siracusa – 800 632328 o 0931 462644

L’amministrazione invita la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni contenute nel Piano comunale di Protezione Civile.