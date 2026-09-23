Siracusa, Fortuna torna a chiedere aiuto: “io e mio figlio vogliamo vivere con dignità”

Attualità · disabilità

Sei giorni dopo il primo appello pubblico, Emanuele Fortuna torna a chiedere aiuto. Il siracusano, con una grave disabilità e padre di un figlio anch’egli con disabilità, ha inviato un nuovo sollecito alla Prefettura, al Comune di Siracusa e all’Asp denunciando di non avere ancora ricevuto, secondo quanto riferisce, alcun riscontro alla richiesta di assistenza avanzata nei giorni scorsi.

“Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro, né una presa in carico, né un contatto da parte dei Servizi Sociali, dell’Asp o del Comune di Siracusa”, scrive Fortuna nella nuova comunicazione.

Una situazione che, secondo quanto riportato nella diffida, sarebbe diventata ormai difficilmente sostenibile. Fortuna riferisce di necessitare di assistenza continuativa per le attività quotidiane a causa della paraplegia e delle proprie condizioni sanitarie. L’assistenza domiciliare pubblica attualmente riconosciuta, sostiene, coprirebbe soltanto poche ore e anche la quantità di presidi e materiali sanitari forniti dall’Asp sarebbe insufficiente rispetto alle necessità quotidiane.

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A questo si aggiunge il peso economico dell’assistenza privata. Fortuna riferisce di sostenere circa mille euro al mese per un badante, oltre alle spese per affitto, utenze, farmaci e materiale sanitario, a fronte delle entrate del nucleo familiare costituite dalle prestazioni assistenziali e previdenziali indicate nella sua comunicazione.

La rete familiare, inoltre, sarebbe ormai allo stremo. La madre di Fortuna ha 76 anni e, insieme agli altri familiari, non sarebbe più nelle condizioni di sostenere un carico assistenziale ed economico di questa portata.

Nel nuovo appello Fortuna solleva anche la questione della mancata predisposizione, secondo quanto denuncia, di un Progetto di Vita individuale e dell’assenza di una programmazione per il futuro del figlio.

Da qui le richieste rivolte alle istituzioni: una convocazione urgente e una presa in carico congiunta da parte dei Servizi Sociali e dell’Asp, la revisione del piano di assistenza domiciliare, la predisposizione del Progetto di Vita individuale e un intervento straordinario a sostegno dell’intero nucleo familiare.

“Non chiediamo privilegi – è il senso dell’appello che Fortuna torna a rivolgere alle istituzioni – ma condizioni che consentano a me e a mio figlio di vivere con dignità”.