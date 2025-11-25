Siracusa, Forza Italia sulla manovra approvata in aula: “È senza visione: sindaco assente e città divisa”

I consiglieri comunali di Forza Italia – Cosimo Burti, Damiano De Simone, Luigi Gennuso, Leandro Marino, Toti La Runa e Alessandra Barbone – intervengono con fermezza sull’ultima manovra economico-finanziaria approvata in Consiglio, definendola carente di visione strategica e caratterizzata da interventi scoordinati e settoriali.

A destare maggiore preoccupazione è stata l’assenza del sindaco Francesco Italia durante la discussione in aula, segno – secondo i consiglieri – di un evidente distacco dall’organo democratico della città. La gestione della manovra, affidata a una maggioranza logorata, si sarebbe concentrata su emendamenti pensati per singole strade o aree ben precise, favorendo zone “amiche” a discapito di altre.

“Non possiamo accettare una logica politica che crea cittadini di serie A e serie B, alimentando disuguaglianze. Siracusa non si governa con scelte parziali e autoreferenziali, ma con una visione d’insieme che tenga conto delle reali esigenze di tutta la comunità.” Il gruppo di Forza Italia ribadisce il proprio ruolo di opposizione responsabile e costruttiva, chiedendo trasparenza, equità e un confronto politico reale che restituisca al Consiglio comunale la sua centralità.