Siracusa, forza un container e disattiva le telecamere: 35enne denunciato

Nel primo pomeriggio di domenica 27 settembre, giungeva alla centrale operativa securitas un allarme intrusione di un container all’interno di un cantiere di via Franca Maria Gianni.
Immediatamente allertata la pattuglia Securitas di zona che giunta sul posto, la Guardia accertava la presenza di un soggetto italiano di 35 anni circa che dopo aver scardinato la porta di un container e disattivato il sistema di video sorveglianza vi si introduceva all’interno.
Allertato il 112, inviava sul posto le volanti della Polizia che procedevano all’identificazione del soggetto denunciandolo a piede libero.