Siracusa, Foti: “degrado in diverse aree del quartiere Tiche”

“Le condizioni in cui versano diverse aree del quartiere Tiche — e nello specifico via Italia, via San Marino, via Principato di Monaco, via Danimarca e via Lituania — rappresentano la plastica testimonianza di un fallimento almeno programmatico dell’attuale Amministrazione Comunale”.

A dirlo è Alfredo Foti, ex assessore comunale ai Lavori Pubblici

“Quello che i residenti sono costretti a subire quotidianamente è uno scenario desolante: accumuli di sporcizia, totale assenza di spazzamento e lavaggio stradale, ed erbacce che invadono le carreggiate limitando visibilità e decoro. A ciò si aggiunge il pericolo costante di un manto stradale ridotto a un colabrodo, tra buche profonde e asfalto dissestato che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

In particolare, il degrado di un’arteria come via Italia è il simbolo di una trascuratezza che non risparmia nemmeno le vie di scorrimento principale, lasciate nell’incuria nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini.

Alle legittime lamentele dei residenti l’Amministrazione ha risposto, finora, solo con silenzi assordanti o promesse puntualmente disattese.

Ricordo che una strada sporca e dissestata non è solo brutta da vedere, è insicura e percepita come zona di abbandono.

Per queste ragioni, rivolgo un formale appello all’Amministrazione Comunale affinché si attivi immediatamente per:

1. Garantire la rimozione straordinaria dei rifiuti e il ripristino del calendario ordinario di spazzamento e lavaggio.

2. Avviare con urgenza il diserbo per liberare le carreggiate dalla vegetazione infestante.

3. Predisporre gli atti amministrativi e le necessarie coperture di bilancio per il rifacimento integrale del manto stradale nelle vie sopra indicate.

La città merita decoro e cura. Se chi governa non è in grado di rimettere al centro dell’azione politica la gestione dell’ordinaria amministrazione, è evidente che ha smarrito la propria missione primaria nei confronti della comunità.”