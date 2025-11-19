Siracusa, Foti: “degrado in via Grotte, spesi 450 mila euro”

“Duole costatare che a distanza di dieci anni via Grotte ex via della vergogna per chi ha memoria storica della nostra città, versi in una condizione di assoluto degrado e abbandono”.

Queste le parole di Alfredo Foti, ex assessore comunale e co-fondatore della Lista Civica Insieme

“Su via Grotte – dice – furono investiti circa 450 mila euro per restituire dignità e servizi ai cittadini che con gli oneri di urbanizzazione versati non avevano viste realizzate le opere di urbanizzazione primaria. Purtroppo oggi Via Grotte dopo le ingenti risorse pubbliche investite per la realizzazione dei marciapiedi, della pubblica illuminazione, della pavimentazione e del collettore di raccolta delle acque bianche, sembra essere uscita dall’agenda dell’amministrazione comunale per quanto concerne la pulizia, la manutenzione, la cura del verde pubblico e la scerbatura dei marciapiedi. La vegetazione spontanea e anche alcune palme ben sviluppate di fatto hanno preso il sopravvento invadendo e rovinando la pavimentazione dei marciapiedi esistenti. Invito il responsabile del servizio, l’assessore al ramo o chiunque di buona volontà a farsi un passeggiata in via Grotte per rendersi conto di persona della situazione”