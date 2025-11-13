Siracusa, Foti (Insieme): “strade dissestate dopo i lavori di scavo, il Comune intervenga”

L’ex assessore comunale ai Lavori Pubblici di Siracusa, Alfredo Foti, interviene sul tema della sicurezza stradale e della manutenzione del manto viario, richiamando l’amministrazione comunale ai propri obblighi previsti dal Codice della Strada e dalla giurisprudenza consolidata.

“Il Comune – ricorda Foti – è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di sua competenza, comprese anche le strade private adibite al pubblico transito. Ha quindi il dovere di garantire la sicurezza della circolazione, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per gli utenti, dalla segnaletica all’illuminazione, fino al controllo costante del territorio.”

Secondo l’ex assessore, la situazione in diverse zone della città sarebbe ormai fuori controllo, a causa di scavi stradali eseguiti e mai ripristinati correttamente. “Nonostante il tempo trascorso – sottolinea Foti – in molti casi il manto stradale non è stato rifatto a regola d’arte, con grave pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e per la stessa immagine della città.”

Tra le aree segnalate, Foti cita viale Teracati all’altezza del civico 220, via Modica all’incrocio con traversa La Pizzuta, via Ozanam e via San Cataldo, dove le condizioni dell’asfalto “sono ormai indecorose e potenzialmente pericolose per automobilisti, motociclisti e pedoni”.

L’ex assessore richiama inoltre l’esistenza di un apposito regolamento comunale – “Criteri e modalità per l’esecuzione dei lavori di scavi su strade pubbliche e spazi comunali” – che stabilisce tempi e modalità precise per il ripristino delle sedi viarie dopo gli interventi delle società di servizi.

“Alla luce delle numerose segnalazioni dei cittadini – conclude Foti – l’amministrazione comunale deve intervenire con sollecitudine, richiamando le ditte o gli enti responsabili e garantendo il corretto ripristino del manto stradale. Non si può più tollerare questa situazione di incuria diffusa.”