Siracusa, Foti: rotatorie senza manutenzione e progettazione paesaggistica

Attualità · DECORO URBANO

“Negli ultimi anni la mappa viaria di Siracusa si è arricchita di diverse nuove rotatorie, nate con l’obiettivo di snellire il traffico e migliorare la sicurezza stradale. Tuttavia, se dal punto di vista della circolazione si tratta di interventi necessari, dal punto di vista del decoro urbano e della valorizzazione del territorio il bilancio appare impietoso”.

Così Alfredo Foti ex consigliere comunale



“Guardando molte delle rotatorie realizzate nel corso di questa amministrazione comunale, si viene accolti da uno spettacolo desolante: distese di terra brulla, pietrisco,sterpaglie cresciute spontaneamente, assenza di manutenzione e una completa mancanza di progettazione paesaggistica. Più che biglietti da visita per una città d’arte a forte vocazione turistica, queste isole di traffico si presentano come spazi abbandonati a se stessi, disadorni e spogli. Il decoro di una città non è un dettaglio secondario o un “capriccio estetico”. La cura degli spazi pubblici, compresi gli arredi stradali e il verde urbano, riflette l’attenzione e il rispetto che un’amministrazione nutre nei confronti dei propri cittadini e dei visitatori. Siracusa merita molto di più. Chiediamo all’amministrazione comunale un cambio di passo deciso: si torni a progettare la città pensando non solo alla funzionalità automobilistica, ma anche all’armonia, alla bellezza e alla cura del nostro patrimonio comune”.